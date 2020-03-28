 Росія висилає одного співробітника посольства України в Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2021

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Новини

Росія висилає одного співробітника посольства України в Москві

Співробітника посольства України в Росії оголошено персоною нон грата. Він повинен залишити територію РФ до кінця дня 30 квітня.

Будівля МЗС Росії в Москві

Будівля МЗС Росії в Москві

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок, 26 квітня, оголосило персоною нон грата співробітника посольства України в Росії. Він повинен залишити територію країни до кінця дня 30 квітня, заявили в МЗС РФ.

"З огляду на недружні дії української сторони, яка 19 квітня цього року оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, й на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошено співробітника посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня цього року", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті російського МЗС.

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"Відповідну вербальну ноту сьогодні було направлено посольству України в Москві. Українську сторону попереджено, що в разі продовження ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв в Україні на основі взаємності вживатимуться додаткові заходи щодо персоналу українського посольства, генеральних консульств і консульств у Росії", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві РФ.

Нагадаємо, що 17 квітня ФСБ РФ повідомила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка, який начебто отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів. Згодом російське МЗС повідомило, що Сосонюк має залишити територію Росії.

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У відповідь міністерство закордонних справ України оголосило, шо старший дипломат посольства РФ у Києві повинен залишити територію України.

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