 Росія висилає двох чеських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2020

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Новини

Росія висилає двох чеських дипломатів

Росія оголосила персонами нон грата двох чеських дипломатів у відповідь на вислання Прагою двох дипломатів РФ.

МЗС РФ оголосило персонами нон грата двох чеських дипломатів у відповідь на вислання Прагою двох дипломатів РФ

МЗС РФ оголосило персонами нон грата двох чеських дипломатів у відповідь на вислання Прагою двох дипломатів РФ

Росія у понеділок, 15 червня, оголосила персонами нон грата двох чеських дипломатів у відповідь на аналогічні дії щодо російських дипломатів декілька днів тому, які Москва назвала "недружнім кроком Праги".

Як повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ РФ, чеські дипломатичні співробітники мають покинути Росію до 17 червня. Це рішення назвали "дзеркальним" у відповідь на дії офіційної Праги.

5 червня прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш і очільник МЗС країни Томаш Петржічек оголосили персонами нон грата двох російських співробітників посольства у Чехії.

За їхніми словами, згідно з даними чеської Служби безпеки та інформації, один зі співробітників російського посольства поширив неправдиву інформацію про заплановані напади на чеських політиків. Петржічек стверджував, що Прага намагалась вирішити ситуацію дипломатичним шляхом, але РФ "не надала нам іншого варіанту".

У свою чергу, у МЗС РФ заяви Бабіша та Петржічека називають підтвердженнями, "що лінія на загострення відносин з Росією зведена тепер в ранг державної політики" і додали, що враховуватимуть "такий розвиток подій в загальному контексті відносин з Чехією".

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Скандал може бути пов'язаний з "рициновою справою"

Раніше Чеське радіо припустило, що рішення про висилку російських дипломатів пов'язане з так званою "рициновою справою". Раніше чеські ЗМІ повідомляли, що в країну з дипломатичним паспортом нібито прибув громадянин Росії з отрутою рицин. Москва назвала це "журналістською качкою", однак глава чеського МЗС підтвердив приїзд дипломата. Від коментарів щодо того, чи була виявлена у російського дипломата отрута, чеський міністр відмовився.

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