Росія висилає двох німецьких дипломатів

Росія висилає двох співробітників посольства ФРН у Москві. Відповідна нота вручена послу ФРН у Росії Ґезі Андреасу фон Ґайру (Géza Andreas von Geyr), викликаному до російського МЗС у четвер, 12 грудня. Як повідомляє зовнішньополітичне відомство РФ, особи, оголошені персонами нон грата, мають залишити територію Росії протягом семи днів.

Влада ФРН 4 грудня вислала двох співробітників посольства РФ у зв'язку з убивством у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в серпні цього року. Як повідомив МЗС Німеччини, співробітники посольства РФ оголошені персонами нон грата, оскільки російська влада, незважаючи на наполегливі вимоги, не сприяє розслідуванню цього вбивства.

Дзеркальна відповідь

Президент Росії Володимир Путін на полях саміту в "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня розкритикував рішення вислати російських дипломатів і пообіцяв дзеркальну відповідь. Він відкинув звинувачення Німеччини в тому, що Росія не бажає сприяти розслідуванню вбивства Хангошвілі. Убитого Путін назвав бойовиком і бандитом та стверджував, що Росія домагалася видачі Німеччиною Хангошвілі, але безрезультатно.

Пізніше уряд Німеччини спростував слова Путіна про те, що Москва зверталася до ФРН із запитом про видачу Хангошвілі. "У нас немає жодних даних про такий запит про екстрадицію", - заявив 11 грудня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Нагадаємо, Хангошвілі був польовим командиром під час Другої чеченської війни. Його застрелили 23 серпня в Берліні. Імовірного вбивцю затримали того ж дня, ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. 3 грудня портал журналістських розслідувань The Insider повідомив, що "Вадим Соколов" - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого 2014 року Росія оголошувала в розшук через Інтерпол.

Розслідування вбивства 4 грудня взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. Як повідомила пресслужба відомства, німецькі слідчі органи перевірять підозри в можливій причетності державних органів РФ або Чечні до організації вбивства Хангошвілі.