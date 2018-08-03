 Росія висилає грецьких дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Росія висилає грецьких дипломатів

МЗС Росії вручило послу Греції ноту щодо "дзеркальних заходів" з боку Москви у відповідь на вислання російських дипломатів.

Москва висилає грецьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок Афін

Москва висилає грецьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок Афін

Міністерство закордонних справ Росії у понеділок, 6 серпня, викликало посла Греції Андреаса Фріганаса. Йому вручили ноту про "дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін" щодо російських дипломатичних співробітників, повідомило міністерство.

У липні влада Греції оголосила про вислання двох російських дипломатів. Ще двом співробітникам диппредставництва РФ було відмовлено у в'їзді в країну. Греція звинуватила їх у втручанні в її внутрішні справи і підкупі державних службовців.

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60-ти російським дипломатам, висланим раніше зі США, заборонено протягом п'яти років в'їжджати до України. Причина - причетність до діяльності російських спецслужб, пояснюють у СБУ. (31.03.2018)

Афіни вирішили вислати двох співробітників російських дипломатичних служб. Російських дипломатів звинувачують у втручанні у внутрішні справи та в діях, що становлять загрозу нацбезпеці Греції, повідомляють грецькі ЗМІ. (11.07.2018)

Грецькі ЗМІ повідомляли, що вислання стало відповіддю на численні скоординовані зусилля росіян з метою розширення російського впливу в Греції. Росіян також звинувачують в тому, що вони намагалися не допустити укладення угоди між Грецією та колишньою югославською республікою Македонією щодо назви цієї сусідньої держави. 

Пізніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "сильніший тиск британських і американських партнерів" на Афіни в питанні вислання дипломатів. Своєю чергою МЗС Греції звинуватило Росію в неповазі до країни і нерозумінні цінностей грецької політики.

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З речами на вихід: як висилають дипломатів (28.03.2018)

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З речами на вихід: як висилають дипломатів (28.03.2018)  

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