Росія висилає грецьких дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії у понеділок, 6 серпня, викликало посла Греції Андреаса Фріганаса. Йому вручили ноту про "дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін" щодо російських дипломатичних співробітників, повідомило міністерство.

У липні влада Греції оголосила про вислання двох російських дипломатів. Ще двом співробітникам диппредставництва РФ було відмовлено у в'їзді в країну. Греція звинуватила їх у втручанні в її внутрішні справи і підкупі державних службовців.

Грецькі ЗМІ повідомляли, що вислання стало відповіддю на численні скоординовані зусилля росіян з метою розширення російського впливу в Греції. Росіян також звинувачують в тому, що вони намагалися не допустити укладення угоди між Грецією та колишньою югославською республікою Македонією щодо назви цієї сусідньої держави.

Пізніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "сильніший тиск британських і американських партнерів" на Афіни в питанні вислання дипломатів. Своєю чергою МЗС Греції звинуватило Росію в неповазі до країни і нерозумінні цінностей грецької політики.