 Росія виплатить Україні борг по газу в три мільярди доларів - Єрмак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

Росія виплатить Україні борг по газу в три мільярди доларів - Єрмак

Російська сторона виплатить Україні грошима борг розміром три мільярди доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу, повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, передає видання Hromadske.

Россія заплатить борги перед Україною по судовим рішенням

Россія заплатить борги перед Україною по судовим рішенням

Росія погодилась виплатити Україні три мільярди доларів газового боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу. Про це в п'ятницю, 20 грудня, повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь в переговорах щодо транзиту газу в Мінську, передає видання Hromadske.

"Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає три мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", - повідомив Єрмак.

DW.COM

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Україна добре підготувалася до будь-яких результатів газових переговорів з Росією і ЄС. Що забезпечило сильну позицію України та що станеться, якщо домовитися остаточно не вдасться, - в матеріалі DW. (20.12.2019)

Він додав, що виплата боргу "Газпрому" відбудеться грошима. Раніше виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що компанія готова розглянути виплату російською компанією "Газпром" трьох мільярдів доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом.

Як повідомлялось, 20 грудня за підсумками переговорів у Мінську Україна та Росія підписали протокол домовленостей щодо транзиту російського газу до європейських споживачів територією України.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію обсягом 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу у два мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,6 мільярда доларів.

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