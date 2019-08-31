Росія виплатила свою заборгованість перед Радою Європи

Російська сторона погасила свою заборгованість парад Радою Європи у вигляді несплачених внесків. Надходження останнього платежу з боку РФ на рахунок Ради Європи підтвердив у середу, 4 вересня, офіційний речник Ради Європи Даніель Гельтґен (Daniel Höltgen) у розмові з журналістами інформагенції dpa.

За словами офіційного представника РЄ, йдеться про суму обсягом майже 54,7 мільйона євро. Це - несплачені внески за 2017 та 2018 роки, тобто той період, коли російська делегація не мала права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомлялося, 25 червня 2019 року ПАРЄ повернули російській делегації всі її повноваження, цілком підтвердивши їх. 26 червня на знак протесту проти цієї ухвали українська делегація та делегації ще шістьох країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини ) залишили засідання ПАРЄ.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав у ПАРЄ.