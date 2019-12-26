Росія вимагає обміну обвинувачених у теракті в Харкові - прокурор

Росія наполягає на включенні до списку осіб для запланованого обміну між Києвом та "ЛНР/ДНР" трьох обвинувачених у скоєнні теракту біля Палацу спорту в Харкові в лютому 2015 року. Про це у четвер, 26 грудня, заявив прокурор Володимир Лимар, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна". Йдеться про Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова.

"На жаль, я маю констатувати, що російська сторона серед інших до списку обмінюваних осіб принципово заявила Башликова, Дворнікова і Тетюцького (...), що ще раз підтверджує факт дій обвинувачених, спрямованих на розхитування ситуації в Україні", - сказав прокурор під час дебатів у Фрунзенському райсуді Харкова.

Він наголосив, що вважає провину обвинувачених доведеною. Прокурор звернувся до суду з проханням визнати їх винними в інкримінованих злочинах та призначити усім трьом покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас він попросив суд до набуття вироком чинності змінити обвинуваченим запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Прокурор також звернувся до родичів загиблих у теракті. "Суспільство чітко розуміє, що перед нами стоїть нелегкий вибір: звільнити терористів, убивць наших героїв-патріотів, прізвищами яких пишається держава, в обмін на повернення живих героїв-українців. Але ми маємо розуміти, що зрив "нормандських домовленостей" щодо обміну призведе до подальшого незаконного тримання державою-агресором полонених українських військовослужбовців і заручників", - сказав Лимар. Утім, родичі загиблих, які були присутні в залі суду, виступили проти обміну обвинувачених.

Обвинувачені своєю чергою відмовилися визнати свою провину. Зокрема, Тетюцький і Дворніков стверджували, що підписали протоколи і дали свідчення під тортурами. Башликов підтвердив їхні слова, але давати окремі свідчення та відповідати на запитання відмовився.

Колегія суддів пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі. Оголошення вироку призначено на 28 грудня.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності прогримів вибух. Унаслідок теракту загинули двоє людей, були поранені 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. 26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітники Служби безпеки України затримали трьох жителів області за підозрою в скоєнні теракту.

22 лютого 2017 року прокурор Харківської області Юрій Данильченко заявив, що обвинувачувані та їхні захисники використовують усі можливості, щоб затягти судовий процес. 21 квітня 2017 року суд вирішив не продовжувати слухання у справі після зміни в складі колегії суддів, а почати розглядати її заново, оскільки на цьому наполягав один з обвинувачуваних.

Під час зустрічі в "нормандському форматі" було домовлено про обмін утримуваними особами між Києвом та "ЛНР/ДНР". За даними ЗМІ, обмін може відбутися 29 грудня.

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