Росія видала Німеччині громадянина Азербайджану Ельшада Азізова, також відомого як Ельшада Гуламмірзаєва, якого звинувачують у підриві. Про це повідомила в суботу, 10 липня, представниця МВС РФ Ірина Волк. За її словами, це відбулося в аеропорту Домодєдово в Москві.

Азізова затримали в червні 2018 року в Канавінському районі міста Нижній Новгород під час проведення чемпіонату світу з футболу-2018. Чоловіка звинуватили у скоєнні двох пограбувань. Московський районний суд у Нижньому Новгороді засудив його до трьох років і шести місяців позбавлення волі.

"Після відбування покарання було ухвалено рішення про передачу фігуранта німецькій стороні", - вказала представниця МВС Росії.

Азізова розшукували за запитом німецької поліції

Азізов перебував у міжнародному розшуку за запитом поліції Саарбрюкена (федеральна земля Саар). У Німеччині йому інкримінують спробу вбивства. У 2016 році, за даними поліції, він підірвав ручну гранату поряд із входом до розважального закладу, де перебували люди. За попередніми даними, напад було скоєно під час міжетнічних сутичок.

Раніше, в вересні 2020 року, Німеччина екстрадувала трьох росіян за запитом Генпрокуратури РФ. Одного з них мали судити за статтею про спробу хабарництва. Іншого звинувачували у вбивстві. Третій, за версією слідства, вчинив крадіжку. Передати обвинувачених тоді допомогли працівники Інтерполу.

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