 Росія вдруге скликає засідання Радбезу ООН через закон про українську мову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

Росія вдруге скликає засідання Радбезу ООН через закон про українську мову

Москва вдруге хоче обговорити український закон про мову на Радбезі ООН. Київ використає це для обговорення питань звільнення українських моряків і в'язнів, обстрілів на Донбасі та відповідальності РФ за катастрофу МН17.

Засідання Ради Безпеки ООН (архівне фото)

Засідання Ради Безпеки ООН (архівне фото)

Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради Безпеки ООН через закон про українську державну мову. Про це ввечері у понеділок, 1 липня, повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН. Делегація РФ повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час погодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, формальним приводом для скликання засідання стало набрання законом чинності. "Хоча усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні. Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має відношення", - наголосив Ніколенко.

Він повідомив, що Україна разом з партнерами використає це засідання Радбезу, щоби порушити питання російсько-українського конфлікту: звільнення українських моряків і політичних в'язнів, обстріли на Донбасі, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.

DW.COM

Рада Безпеки ООН відмовилася проводити засідання щодо ухваленого в Україні закону про мову, скликати яке наполягала Росія. (20.05.2019)

Через ухвалення закону про українську державну мову Росія хоче скликати засідання Ради Безпеки ООН, заявив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. (18.05.2019)

Це вже друга спроба РФ скликати засідання Радбезу ООН через закон про українську мову. Вперше Москва звернулась з цього приводу до голови Ради Безпеки ООН в середині травня, але ця пропозиція була заблокована делегаціями Сполучених Штатів Америки та європейських держав.

Верховна Рада України ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав експрезидент Петро Порошенко. Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Спроби просувати на території України ідею багатомовності закон прирівнює до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

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Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)

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Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)  

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