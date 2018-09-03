"Росія без Путіна!": як розганяли російських демонстрантів (відео)

"У мене троє онуків. Я би через 5 років уже сиділа б з онуками. Але я не можу дітям допомогти, бо я буду пахати. А потім відразу, напевно, на кладовище", - обурюється протестувальниця в Москві. Навіть після розгонів демонстрацій протестний настрій у Росії не вщухає. Всього в ході протестних мітингів у Росії 9 вересня затримали понад тисячу осіб. Дивіться репортаж DW з Москви:



