 ″Росія без Путіна!″: як розганяли російських демонстрантів (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.09.2018

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Європа

"Росія без Путіна!": як розганяли російських демонстрантів (відео)

У ході мітингів проти пенсійної реформи в Росії затримали понад тисячу осіб. Поліцейські застосовували фізичну силу проти демонстрантів.

Під час протестів у Росії 9 вересня затримали понад тисячу осіб

Під час протестів у Росії 9 вересня затримали понад тисячу осіб

"У мене троє онуків. Я би через 5 років уже сиділа б з онуками. Але я не можу дітям допомогти, бо я буду пахати. А потім відразу, напевно, на кладовище", - обурюється протестувальниця в Москві. Навіть після розгонів демонстрацій протестний настрій у Росії не вщухає. Всього в ході протестних мітингів у Росії 9 вересня затримали понад тисячу осіб. Дивіться репортаж DW з Москви:


 

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Докладно

Під час протестів у Росії 9 вересня затримали понад тисячу осіб

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