Росіянку Софію Сапегу вперше після затримання відвідав адвокат

Громадянку Росії Софію Сапегу в п'ятницю, 28 травня, через п'ять днів після того, як її затримали в Мінську разом з журналістом і блогером Романом Протасевичем, вперше зміг відвідати в мінському СІЗО її адвокат Олександр Філанович.

"Вона виглядає бадьорою і здоровою. За її словами, ніяке фізичне насильство до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося", - розповів Філанович. За його словами, Сапега сподівається на швидке вирішення ситуації.

Раніше того ж дня суд в Мінську на закритому засіданні за відсутності Софії Сапеги відхилив скаргу на її затримання. Як зазначив адвокат, на момент засідання його не ознайомили з документами, що стосуються затримання, і в суді їх не було.

Як раніше повідомляв адвокат, Софію Сапегу заарештували на два місяці, її підозрюють у скоєнні кримінального злочину. Днями в МЗС Росії без зазначення подробиць повідомили, що Сапегу підозрюють у злочинах за кількома статтями кримінального кодексу Білорусі, "в період з серпня по вересень 2020 року".

Раніше білоруський провладний Telegram-канал "Жовті сливи" оприлюднив відеозапис, на якій Софія Сапега каже, що є редакторкою Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", де публікується "особиста інформація співробітників органів внутрішніх справ".

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Примус авіалайнера Ryanair до посадки в Мінську

Як повідомлялося, білоруська влада 23 травня примусила лайнер Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, здійснити екстрену посадку в Мінську. Такі дії в Мінську пояснили отриманням електронного листа з повідомленням про вибухівку на борту літака. Пізніше представники сервісу електронної пошти Protonmail, звідки надійшов лист, на який посилалася білоруська влада, заявили, що його відправили майже на півгодини пізніше від моменту, коли диспетчери мінського аеропорту вимагали від пілотів Ryanair відхилитися від курсу. Під час обшуків літака в Мінську бомбу так і не знайшли. Натомість силовики затримали колишнього редактора опозиційного білоруського порталу NEXTA Романа Протасевича та його подругу Софію Сапегу, які були на борту цього літака.

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Відмова від використання повітряного простору Білорусі

Після інциденту з літаком Ryanair Великобританія і Франція призупинили дозвіл на польоти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа", Литва перестала приймати літаки з Білорусі, а Європейська Рада розпорядилася заборонити польоти "Бєлавіа" в усі країни ЄС. В Євросоюзі домовилися ввести нові санкції щодо білоруського режиму.

Нагадаємо, з 26 травня було заборонено пряме авіасполучення України з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонено літати в повітряному просторі Білорусі. З 29 травня український уряд заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір України.

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