 Росіянку Марію Бутіну звільнили з в′язниці в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

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Новини

Росіянку Марію Бутіну звільнили з в'язниці в США

Громадянку Росії Марію Бутіну звільнили з в'язниці в штаті Флорида та передали співробітникам американської міграційної служби. Саме вони повинні супроводжувати її до Росії.

Марія Бутіна

Марія Бутіна (архівне фото)

Утримувану під вартою в США громадянку Росії Марію Бутіну звільнили з в'язниці в штаті Флорида. Інформацію про звільнення росіянки підтвердив у п'ятницю, 25 жовтня, речник федеральної в'язниці у штаті Флорида, де утримували Бутіну, повідомляє агенція новин dpa. Речник пенітенціарного закладу додав, що звільнену росіянку передали співробітникам американської міграційної служби.

Напередодні адвокат Бутіної Боб Дрісколл заявив, що саме співробітники імміграційної служби США супроводжуватимуть Бутіну під час її доправлення до Росії.

DW.COM

У США затримали Марію Бутіну - помічницю віце-голови ЦБ Росії. Її звинувачують у змові з метою роботи як іноземного агента без реєстрації в міністерстві юстиції США. DW про те, хто така Бутіна. (17.07.2018)

Суд визнав Марію Бутіну винною у незареєстрованій агентурній діяльності на користь Росії та засудив на 18 місяців. (26.04.2019)

Затримана у США росіянка Марія Бутіна зізналася, що була агенткою Кремля з 2015 року. Вона працювала під керівництвом російського чиновника. (13.12.2018)

Росіянку Марію Бутіну, підозрювану у роботі іноземним агентом у США без реєстрації, помістили під варту. Прокуратура продемонструвала фотографії контактів Бутіної з російською розвідкою. (18.07.2018)

Звільнення Бутіної прокоментував також і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. "Ми раді через те, що американське правосуддя після тривалої тяганини ухвалило рішення, котрого ми домагалися", - сказав Лавров, цитує "Інтерфакс".

Хто така Марія Бутіна?

Колишня помічниця російського сенатора Олександра Торшина, засновниця громадського руху "Право на зброю" Марія Бутіна в'їхала у США за студентською візою, вона вчилася в Американському університеті у Вашингтоні до весни 2018 року. Бутіна була заарештована 15 липня 2018 року. Мін'юст США пред'явив 29-річній громадянці РФ обвинувачення у "злочинній змові" для роботи в США "в якості іноземного агента без повідомлення про це генпрокурору".

За версією американських слідчих, Бутіна щонайменше з 2015 року займалася в США "конспіративною діяльністю" на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і "використовувала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США".

Сама Бутіна визнала, що діяла в Сполучених Штатах як іноземна агентка.

26 квітня 2019 року суд засудив Марію Бутіну до 18 місяців ув'язнення, визнавши її винною в незареєстрованій агентурній діяльності у США на користь Росії. Згідно з рішенням суду у Вашингтоні, близько дев'яти місяців, які Бутіна провела під арештом в очікуванні вироку суду, зараховано їй до терміну відбування покарання.

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