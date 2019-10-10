Росіяни вважають США та Україну найбільш ворожими країнами - опитування

На думку росіян, найбільш напружені та ворожі відносини у Росії склалися із США та Україною. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ) в понеділок, 28 жовтня.

При цьому США ворожою країною вважають 67 відсотків росіян, а Україну - 53 відсотки. При цьому порівняно з попереднім роком кількість тих, хто вважає США недружньою державою, знизилася на 8 процентних пунктів, а Україну - зросла на 14, Далі в цьому списку Великобританія (25 відсотків), Польща (12), Грузія (12) та Німеччина (9).

31 відсоток росіян вважає реальною загрозу військового нападу на їхню країну. У списку країн, з боку яких, на думку росіян, є загроза військового нападу на РФ, лідирують також США та Україна. З боку США можливим вважають напад 53 відсотки росіян, а з боку України - 26 відсотків.

А от найбільш міцними та дружніми, на думку опитаних, є відносини Росії з Китаєм (45 відсотків), Білоруссю (30), Казахстаном (21), Сирією та Туреччиною (по 13 відсотків). Телефонне опитування було проведене 22 серпня 2019 року, в ньому взяли участь 1600 респондентів.

Нагадаємо, що раніше в жовтні були оприлюднені результати українсько-російського соціологічного дослідження, яке засвідчило тепле ствалення народів Росії та України один до одного. Зокрема, про своє добре ставлення до українців заявили 56 відсотків опитаних росіян. Своєю чергою 54 відсотки респондентів в Україні висловилися про добре ставлення до громадян РФ.