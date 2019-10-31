Росіянина судять в Німеччині за нелегальні поставки для ВПК Росії

237-а зала у Ганзейському вищому суді Гамбурга - не пересічне приміщення. У ній слухаються справи, що стосуються безпеки, - наприклад, щодо ісламістських терористів. У п'ятницю, 1 листопада, у цій залі починається розгляд по суті поки що незвичної справи. Розташована в Карлсруе Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує Володимира Д. в порушенні закону про експортну діяльність за вісьмома епізодами. За даними слідства, 68-річний громадянин Росії, який мешкає на півдні Німеччини, в порушення санкцій ЄС "в промислових масштабах" вивозив товари подвійного призначення "для військових отримувачів у Росії".

Дізнатися про деталі цієї справи досить складно. Ні адвокат обвинуваченого, ні прокуратура не захотіли спілкуватися з DW до початку процесу. Єдине джерело офіційної інформації - два пресрелізи Федеральної прокуратури.

Федеральна прокуратура в Карлсруе

У грудні 2018 року повідомлялось про затримання Володимира Д. співробітниками митниці, "зважаючи на достатні для цього підстави". У його помешканні та у робочому приміщенні у федеральній землі Баден-Вюртемберг провели обшуки. З того часу росіянин перебував у слідчому ізоляторі, а в разі винесення обвинувального вироку може опинитись за ґратами на строк від одного до 15 років.

Преси для авіаційних і космічних технологій?

На початку розслідування Володимира Д. підозрювали у тому, що він з 2014 по 2018 роки поставив "військовим отримувачам" в Росії преси для гарячого ізостатичного пресування на суму близько 1,7 мільйона ​​євро. За даними прокуратури, такі преси "особливо підходять для використання в галузі військових технологій". Таке обладнання, зазначають слідчі, "особливо використовується для додаткового ущільнення заготовок в авіаційних і космічних технологіях". При цьому йдеться про товари подвійного призначення, які можна використовувати як в цивільних, так і у військових цілях.

Експорт таких товарів до Росії заборонений санкціями Євросоюзу, якщо вони частково або повністю призначені для військових цілей або їхнім "кінцевим одержувачем є оборонне підприємство". Аби обійти експортний контроль, Володимир Д. "здійснював поставки через підставні фірми, що змінювались, надавав фальшиві документи і здійснював технічні маніпуляції з товаром", вважають в Карлсруе. За даними прокуратури, навесні 2018 року Володимир Д. "всупереч забороні" особисто запустив в Росії один з поставлених ним пресів.

Роберт Шмукер, професор кафедри космічної техніки в Технічному університеті Мюнхена

Преси для гарячого ізостатичного пресування десятки років використовуються зокрема для виготовлення авіаційних і ракетних двигунів. Роберт Шмукер (Robert Schmucker), професор кафедри космічної техніки в Технічному університеті Мюнхена, працював з такими пресами. "За допомогою цього методу ми робили заготовки з надміцних матеріалів, з яких потім після обробки виготовляли камери згоряння для реактивних артилерійських снарядів, - розповів Шмукер DW. - Перевага цього методу полягає у відносній економії матеріалу, який використовується у вигляді порошку". За словами професора, цей метод не дешевий, але має переваги при виробництві невеликої кількості виробів або дослідних зразків.

Відправка токсичних речовин поштою?

Згодом прокуратура додала до обвинувачення ще шість епізодів. Коли 13 серпня у Вищому суді Гамбурга Володимиру Д. було офіційно пред'явлено обвинувачення, часовий проміжок ймовірних нелегальних поставок в Росію уточнили: з вересня 2014 по червень 2018 року. А загальна вартість поставок заборонених товарів збільшилася більше ніж на 100 тисяч євро. Таким чином, Володимира Д. звинувачують в нелегальному експорті в Росію обладнання і матеріалів подвійного призначення на загальну суму в 1,83 мільйона євро.

Що стосується нових епізодів обвинувачення, то Федеральна прокуратура повідомила, що йдеться про так звані декаборани - "хімічні сполуки, які, крім іншого, містяться в ракетному паливі та вибухівці". Це сполуки бору і водню, які класифікують як легкозаймисті і надзвичайно токсичні. За даними прокуратури, Володимир Д. "взяв на себе зобов'язання поставити військовому адресату 15 кілограмів декаборанів" і доставив частину цього обсягу.

Федеральна прокуратура зазначає, що це товар військового призначення, експорт якого до Росії заборонений санкціями ЄС. За її інформацією, обвинувачений вносив фальшиві дані в експортні документи. Особливо важливий момент: Володимир Д., як стверджує слідство, або особисто перевозив небезпечні речовини, або пересилав їх у звичайних посилках поштою.

Устаткування і речовини для сфери ядерних технологій?

У спеціальній літературі декаборани називають, крім іншого, компонентами ракетного палива. Роберт Шмукер каже, що їх застосування в космічній промисловості досі було обмежено.

"Наскільки я знаю, в ракетобудуванні це стосується тільки досліджень і не має практичного застосування, - пояснює експерт. - Це пов'язано з недосконалими властивостями і з тим, що немає підстав використовувати декаборан як паливо. Має бути інша причина для поставок декаборана, крім використання його для ракетної техніки". Шмукер каже, що декаборани можуть бути також використані у зв'язку зі "сферою ядерних технологій".

Яким саме російськім підприємствам нібито постачав ці товари Володимир Д., Федеральна прокуратура поки називати не хоче. За даними DW, простежуються непрямі зв'язки щонайменше з одним оборонним заводом, який потенційно міг бути одержувачем заборонених товарів. Але підтвердження цьому поки що немає.