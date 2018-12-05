Росію підозрюють в причетності до ще двох резонансних смертей у Великобританії - ЗМІ

Британські слідчі виявили дані, що вказують на можливу причетність російської розвідки щонайменше до двох гучних смертей у Великобританії, повідомила у неділю, 9 грудня, газета The Sunday Times. За її даними, антитерористичний відділ Скотленд-Ярду, який розслідував отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, припускає, що "цілями російських вбивць", окрім Скрипалів, могли стати ще як мінімум дві людини. Йдеться, зокрема, про Олександра Перепеличного та Скотта Янга.

На цю інформацію слідчі вийшли в ході розслідування замаху на Скрипалів. Припускається, що агенти ГРУ (нинішня назва - Головне управління Генштабу ЗС Росії) приїжджали до Великобританії та залишали її в той самий час, коли в країні ставалися смерті людей, тим чи іншим чином пов'язаних з Москвою. Поліція має намір в деяких випадках кваліфікувати смерть як підозрілу і заново опитати свідків, пише газета.

"Один з напрямків роботи слідства стосується офіцерів російської розвідки, які в'їжджали до Великобританії і виїжджали з неї якраз в той час, коли були ці смерті", - пояснив один зі співрозмовників The Sunday Times.

Що трапилося з Перепеличним та Янгом

Олександр Перепеличний був бізнесменом й інформатором у справі про відмивання в Європі російських грошей, про що повідомив аудитор Сергій Магнітський. Перепеличний помер у 2012 році під час ранкової пробіжки в передмісті Лондона у віці 44 років. Згодом експертиза виявила в його шлунку сліди рідкісної отруйної рослини, симптоми отруєння якої схожі з серцевою аритмією.

Британський підприємець Янг вважався наближеним до Бориса Березовського і, за інформацією порталу Buzzfeed, допоміг тому вивести гроші у Сполучене Королівство. У грудні 2014 року Янг випав з четвертого поверху з вікна квартири в центрі Лондона. Його смерть була визнана самогубством, але Buzzfeed звернув увагу на те, що в момент смерті Янга всі камери зовнішнього спостереження були розвернуті в інший бік. Колишня дружина Янга стверджувала, що її екс-чоловіка вбили.