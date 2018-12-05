Росію на зустрічі "нормандської четвірки" представлятиме Сурков - Кремль

Росію на майбутній зустрічі радників з міжнародних питань лідерів "нормандської четвірки" (Німеччина, Франція, Україна, Росія) у Берліні представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков. Про це у суботу, 8 грудня, повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Росії Володимир Путін вирішили обговорити питання останніх подій українсько-російського конфлікту на морі у нормандському форматі на рівні зовнішньополітичних радників. Про це вони домовилися на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі.

Загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України діятиме до 26 грудня .