 Росію на зустрічі ″нормандської четвірки″ представлятиме Сурков - Кремль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Росію на зустрічі "нормандської четвірки" представлятиме Сурков - Кремль

На зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки", на якій обговорюватимуть керченську кризу, Росію представлятиме помічник президента Владислав Сурков, повідомили у Кремлі.

Владислав Сурков представлятиме Росію на зустрічі у нормандському форматі

Владислав Сурков представлятиме Росію на зустрічі у нормандському форматі

Росію на майбутній зустрічі радників з міжнародних питань лідерів "нормандської четвірки" (Німеччина, Франція, Україна, Росія) у Берліні представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков. Про це у суботу, 8 грудня, повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Росії Володимир Путін вирішили обговорити питання останніх подій українсько-російського конфлікту на морі у нормандському форматі на рівні зовнішньополітичних радників. Про це вони домовилися на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі. 

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Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України діятиме до 26 грудня .

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