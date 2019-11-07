 Російські школи без російської мови? В очікуванні переходу на українську (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.11.2019

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Політика й суспільство

Російські школи без російської мови? В очікуванні переходу на українську (відео)

За даними Міносвіти, ще рік тому в Україні налічувалося 194 школи з російською мовою викладання. У вересні 2020 року всі вони повинні перейти на державну мову. Чи готові вчителі та батьки з російськомовних шкіл до змін?

Ukraine Schüler lernen Ukrainisch (picture alliance/dpa/Tass/P. Sivkov)

З 2020 року всі російськомовні школи в Україні мають перейти на українську мову

Першокласники 25-ої школи Києва - однієї з восьми шкіл столиці з російською мовою викладання - навчаються за програмою Нової української школи. Держава забезпечила їх новими партами, стільцями, підручниками, зошитами та відеоуроками, спеціально розробленими для шкіл з поглибленим вивченням російської мови. Ще два роки тому в школі було 23 класи з викладанням російською. Тепер їх двадцять. Три початкові класи вже перейшли на викладання державною мовою. Такі зміни передбачені новим Законом про державну мову і новим Законом про освіту. Відповідно до цих законів, школа має і далі збільшувати кількість годин викладання українською. Чи готові вчителі та батьки з російськомовних шкіл до змін, дивіться у репортажі DW.

 

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Докладно

Ukraine Schüler lernen Ukrainisch (picture alliance/dpa/Tass/P. Sivkov)

Російські школи в очікуванні переходу на українську (відео)

У вересні 2020 року школи з російською мовою викладання повинні перейти на українську. Та чи готові вони?  

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