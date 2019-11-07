Російські школи без російської мови? В очікуванні переходу на українську (відео)

Першокласники 25-ої школи Києва - однієї з восьми шкіл столиці з російською мовою викладання - навчаються за програмою Нової української школи. Держава забезпечила їх новими партами, стільцями, підручниками, зошитами та відеоуроками, спеціально розробленими для шкіл з поглибленим вивченням російської мови. Ще два роки тому в школі було 23 класи з викладанням російською. Тепер їх двадцять. Три початкові класи вже перейшли на викладання державною мовою. Такі зміни передбачені новим Законом про державну мову і новим Законом про освіту. Відповідно до цих законів, школа має і далі збільшувати кількість годин викладання українською. Чи готові вчителі та батьки з російськомовних шкіл до змін, дивіться у репортажі DW.