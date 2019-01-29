Російські хакери можуть втрутитися у вибори в Україні - розвідка США

Росія може спробувати використовувати кібератаки, щоб вплинути на президентські вибори в Україні, вважає директор Нацрозвідки США Ден Коутс. Про це він заявив у вівторок, 29 січня, під час слухань у комітеті Сенату в справах розвідки. "Ми очікуємо, що Росія використає кібертехнології для того, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в Україні", - йдеться у заяві Котуса, оприлюдненій на сайті комітету.

Він переконаний, що Росія й далі вестиме інформаційну війну проти демократій і використовуватиме інтернет-ресурси, "щоб спробувати розділити наше суспільство".

У той же час Коутс сумнівається, що на Сході України цього року відбудуться великі наступальні операції. "Ми вважаємо, що технічно й Україна, і підтримувані Росією сили (на Сході України, - Ред.) здатні провести масштабну наступальну операцію. Проте в 2019 році такий сценарій малоймовірний, якщо лише одна зі сторін не вирішить, що її противник всерйоз намагається порушити наявний статус-кво", - додав директор Нацрозвідки США, слова якого наводить агенція "Інтерфакс".

Згідно з прогнозом Коутса, у випадку з РФ та Україною "напруженість із двох сторін продовжить посилюватися в районі Чорного й Азовського морів, тоді як кожна зі сторін прагне зміцнити свій суверенітет і можливості свого флоту". "Росія продовжить кампанію з військової, політичної та економічної дестабілізації України, щоб спробувати перешкодити Києву зміцнювати зв'язки з НАТО", - вважає очільник американської розвідки.

Нагадаємо, 26 січня начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк заявив, що хакери, ймовірно, підконтрольні Росії, дедалі частіше атакують сервери Центральної виборчої комісії України і комп'ютери її співробітників. А словами Демедюка, вони намагаються проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати президентськими виборами, запланованими на 31 березня.