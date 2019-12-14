 Російські телеканали приховали дизлайки під новорічним зверненням Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

Російські телеканали приховали дизлайки під новорічним зверненням Путіна

Кілька провідних російських телеканалів приховали лічильники лайків і дизлайків під новорічним зверненням президента РФ Володимира Путіна, розміщеним ними у YouTube.

Володимир Путін готується виголосити новорічне звернення

Володимир Путін готується виголосити новорічне звернення

Кілька провідних російських телеканалів приховали лічильники лайків і дизлайків або ж вимкнули функцію коментування під новорічним зверненням президента РФ Володимира Путіна, розміщеним ними на відеосервісі YouTube. До такого кроку вдалися "Первый канал", холдинг "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (ВДТРК), до якої належать телеканали "Росия 1" і "Россия 24", а також канал НТВ.

Як повідомило в четвер, 2 січня, російське інтернет-видання "Открытые медиа", на одному з етапів у відео на НТВ було 34 тисяч негативних і лише 10 тисяч позитивних оцінок. На момент публікації на сторінці телеканалу на YouTube відсутня можливість залишити коментар під зверненням.

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На сторінках телеканалів "Первый канал", "Россия 1" і "Россия 24" кнопки "подобається" / "не подобається" прибрані, функція коментування також вимкнена. Це відбувається вже другий рік поспіль. У 2019-му, нагадує "Открытые медиа", ситуація була схожою: до середини 1 січня минулого року на YouTube-каналі "России 1" під виступом Путіна поставили 4000 дизлайків і лише 1000 лайків, а у "Первого канала" - 12 тисяч лайків і понад 66 тисяч дизлайків.

"Россия 24" приховала лічильник під зверненнями Путіна після того, як під час великої пресконференції в грудні 2019 року користувачі стали масово натискати кнопку "не подобається" під час трансляції в інтернеті.

У 2018 році під відеозаписами з новорічної промовою, викладеними "Россией 1" і Первым каналом", теж були закриті коментарі і відключені лічильники. Низка спостерігачів тоді зазначили, що частину акаунтів, автори яких ставили дизлайки і залишали негативні зауваження, було зареєстровано буквально напередодні трансляції.

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