 Російські силовики знову провели в Криму обшуки у кримських татар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

Російські силовики знову провели в Криму обшуки у кримських татар

У Криму російські силовики провели обшуки у кримськоататських активістів. В їхніх будинках шукали наркотики.

Російські силовики у Криму ізолюють помешкання кримського татарина під час обшуку від людей, які приходять його підтримати

Російські силовики у Криму ізолюють помешкання кримського татарина під час обшуку від людей, які приходять його підтримати

У Криму у вівторок, 30 квітня, зранку російські силовики провели обшуки у будинках кримськотатарських активістів.

За повідомленням заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла у Facebook, обшук проходив у помешканні Ролана Османова в селі Урожайне Сімферополького району. Окрім самого Ролана Османова, у будинку знаходились його літня матір, дружина та двоє малих дітей.

У квітні 2018 року Ролан Османов виходив з одиночним пікетом на захист бахчисарайського Ханського палацу. Пізніше громадська організація "Кримська солідарність" проінформувала, що силовики завершили обшук, попередньо повідомивши про пошук наркотиків. Свобода пересування Османова після обшуку не обмежена.

Заступник голови Меджлісу кримськоататарського народу Наріман Джелял

Заступник голови Меджлісу кримськоататарського народу Наріман Джелял

Джелял також повідомив, що у той же день обшуки провели в іншого кримськотатарського активіста Ділявера Бекірова у селі Живописне Сімферопольського району, а також у будинку його сина Руслана Бекірова в Сімферополі.

У помешканні Руслана Бекірова, за твердженнями його рідних, силовики начебто виявили сепаратистську літературу та пляшку з порошком. "Після обшуку його відвезли здати аналізи, мабуть, на наркотики. Після чого його доставили в Київське районне відділення (поліції. - Ред.) Сімферополя і дали зателефонувати рідним. За Їхніми словами, у нього візьмуть пояснення і відпустять", - повідомив заступник голови Меджлісу. 

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