 Російські погрози та тиск з Китаю: чому меру Праги виділили державну охорону? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.04.2020

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Європа

Російські погрози та тиск з Китаю: чому меру Праги виділили державну охорону?

Мерові чеської столиці та двом його колегам виділено державну охорону. Існують вагомі побоювання за життя муніципальних посадовців. Яка тут роль Росії та Китаю?

Гржиб: Чехія є демократичною країною

Гржиб: "Чехія є демократичною країною"

Представник Партії піратів Зденек Гржиб у кріслі бургомістра Праги опинився не так давно. Та майже від самого початку молодий мер, лікар за освітою, вступив у конфлікт із представниками тоталітарної системи. На початку минулого року китайські дипломати звернулись до нього з вимогою утриматися від заяв на підтримку Тайваню та Тибету. Гржиб відмовився і справа набула масштабів дипломатичного скандалу в чесько-китайських взаєминах, який триває й досі. Але Гржиб стоїть на своєму.

Тепер же празькому бургомістрові та двом його колегам - районним старостам Ондрею Колару та Павлу Новотному - виділили державну охорону. Та цього разу не через скандал з Китаєм, а у зв'язку з погрозами з Росії.

"Реальна небезпека"

Авторитетний чеський часопис "Respekt" першим повідомив про виділення державної охорони для міських чиновників. Новина стала громом серед ясного неба. З останнього випуску журналу стали відомі додаткові подробиці справи. Як з'ясувалося, на початку квітня до Праги прибув російський дипломат. В аеропорту імені Вацлава Гавела, у його вантажі знайшли високотоксичну отруйну речовину рицин. Інформацію журнал отримав від неназваного джерела з кіл чеських служб безпеки.

Ондрей Колар теж отримав державну охорону

Ондрей Колар теж отримав державну охорону

В інтерв'ю "Respekt" Зденек Гржиб підтвердив, що він та двоє його колег, починаючи ще від Великодня, отримали державних охоронців. Додаткових подробиць, на вимогу поліції, він розповісти не зміг. "Все ж, я вважаю цю загрозу цілком реальною", - каже Гржиб.

Хоча Гржиб та його колеги не можуть відкрито говорити про причини виділення охорони, підспідок справи тут цілком очевидний: конфлікт з Росією. 27 лютого, на п'яті роковини з моменту вбивства колишнього російського віцепрем'єра Бориса Нємцова, Гржиб перейменував празьку площу, де розташоване посольство РФ, на Площу Бориса Нємцова.

Скандал з пам'ятникомКонєва

На початку квітня староста району Прага-6 Ондрей Колар розпорядився прибрати пам'ятник радянському маршалові Конєву і перенести його на склад. Планувалося, що згодом пам'ятник виставлять у новому музеї історії.

Пам'ятник Конєву у Празі демонтували

Пам'ятник Конєву у Празі демонтували

У Чехії вже багато років сперечаються про постать маршала Конєва. З одного боку його вважають "визволителем Праги" наприкінці Другої світової війни, з іншого - закидають репресії чеських дисидентів. Крім того, згадують і про його роль у придушенні угорської революції у 1956 році. Пам'ятник останніми роками не раз плюндрували. Колар сподівався, що перенесення монумента буде тим "соломоновим рішенням", що нарешті поставить крапку у тривалих скандалах.

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У Росії ж демонтаж пам'ятника викликав гнівну реакцію. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав рішення "обурливим та цинічним", а президент Володимир Путін підписав закон, яким передбачено відповідальність за завдання шкоди пам'ятникам історії і культури, і за яким Колора можна засудити. Атаки російських націоналістів на чеські дипломатичні представництва у Росії змусили МЗС Чехії передати росіянам різку ноту протесту. Натомість посольство РФ у Чехії оголосило, що відтепер використовуватиме офіційну прописку свого консульського відділу, розташованого за іншою адресою, для того, щоби в офіційному полі ім'я Бориса Нємцова ніде не фігурувало.

Кампанія залякування                                             

У Росії відкидають звинувачення у підготовці замаху на празького бургомістра. Однак серйозність ситуації "не слід применшувати", каже в інтерв'ю Deutsche Welle чеський політолог і колишній радник президента Гавла Жирі Пеге. "Незважаючи на проросійські жести чеського президента Мілоша Земана, чесько-російські відносини зіпсовані вже. Якщо Росія, як про це кажуть чеські спецслужби, спробувала би завдати шкоди комусь із трьох празьких політиків, - це б вилилося у серйозний дипломатичний конфлікт", - вважає оглядач.

Політолог Якуб Янда з Європейського центру цінностей для політики безпеки у Празі теж розцінює загрозу як цілковито реальну. "Ми спостерігаємо агресивну ескалацію у двосторонніх відносинах, яку Росія просуває от уже три десятиліття", - каже Янда і називає Росію "державним спонсором та організатором тероризму" через її дії на сході України та замахи на колишніх співробітників спецслужб.

Політичний та економічний вимір

Питання відносин з Росією та Китаєм вже давно розділило Чехію на два табори. Президент Земан виступає за тісне чесько-китайське співробітництво і робить реверанси у бік російського президента Путіна. Часом він дозволяє собі і критичні висловлювання на адресу цих країн, зокрема через досі невиконані обіцянки китайських інвестицій. Також і ліберально-популістський керівник уряду мільярдер Андрей Бабіш є прихильником розбудови прагматичних ділових відносин з Росією та Китайською народною республікою.

Церемонія підписання партнерської угоди між мерами Тайбею та Праги

Церемонія підписання партнерської угоди між мерами Тайбею (л) та Праги (п)

Відносини з КНР поволі стали і затяжною внутрішньополітичною темою через скандал із китайськими лобістами та шпигунською активністю спецслужб Піднебесної. Відчув це на собі і мер Праги Гржиб, коли намірився викреслити із угоди про партнерство між Прагою та Пекіном рядок про "політику одного Китаю", якою Китай артикулює свої претензії на Тайвань. Оскільки в Китаї відмовились, Гржиб не став наполягати і у січні уклав партнерську угоду з тайванською столицею Тайбеєм.

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У відповідь Китай призупинив низку програм культурно-політичного співробітництва з Прагою, а Гржиб наразився на тиск з боку президентської адміністрації та впливових представників бізнесу. Йому закидають руйнування чесько-китайських відносин.

Та празький мер каже, що не дасть себе залякувати. "Я відстоюю позицію, що моя країна, Чеська Республіка, є демократичною країною. Навіть, якщо цим я і наражаю своє життя на небезпеку", - каже Гржиб.

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