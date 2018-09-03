Російські літаки відновили бомбардування в провінції Ідліб - спостерігачі

Російські військові літаки у вівторок, 4 вересня, відновили бомбардування території провінції Ідліб на північному заході Сирії, яку контролюють сирійські повстанці. Про це повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Авіаудари по провінції були відновлені після 22-денної перерви. За даними повстанців та центру мніторингу, авіадури здійснюються поблизу міста Джиср-аш-Шугур, зазначає агенція Reuters.

Напередодні, 3 вересня, президент США Дональд Трамп застеріг президента Сирії Башара Асада та його союзників - Росію та Іран - від "нерозсудливого нападу" на сирійських повстанців у провінції Ідліб. Такий напад, за словами Трампа, може призвести до "сотень тисяч" смертей цивільних.

За даними Reuters, нині сирійська армія та її союзники готуються до наступу на останній бастіон сирійських повстанців - провінцію Ідліб. 25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу. Натомість США, Великобританія та Франція застерегли Асада від застосування хімічної зброї в Ідлібі. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про завдання ракетних ударів по цій країні.