 Російські літаки відновили бомбардування в провінції Ідліб - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

Російські літаки відновили бомбардування в провінції Ідліб - спостерігачі

Контрольована сирійськими повстанцями територія знову бомбардується російськими літаками, заявили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Авіаудари в провінції літаки РФ не здійснювали з 15 серпня.

Російські літаки знову бомблять Сирію

Російські літаки знову бомблять Сирію

Російські військові літаки у вівторок, 4 вересня, відновили бомбардування території провінції Ідліб на північному заході Сирії, яку контролюють сирійські повстанці. Про це повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Авіаудари по провінції були відновлені після 22-денної перерви. За даними повстанців та центру мніторингу, авіадури здійснюються поблизу міста Джиср-аш-Шугур, зазначає агенція Reuters.

DW.COM

Російська авіація бомбардує населені пункти в провінції Дар'а на півдні Сирії, повідомляють спостерігачі. За їхніми даними, цього тижня в регіоні загинули кілька десятків цивільних. (24.06.2018)

"Нерозсудливий напад" на повстанців у сирійській провінції Ідліб з боку Башара Асада та його союзників може призвести до сотень тисяч жертв, попередив Дональд Трамп. (04.09.2018)

Напередодні, 3 вересня, президент США Дональд Трамп застеріг президента Сирії Башара Асада та його союзників - Росію та Іран - від "нерозсудливого нападу" на сирійських повстанців у провінції Ідліб. Такий напад, за словами Трампа, може призвести до "сотень тисяч" смертей цивільних.

За даними Reuters, нині сирійська армія та її союзники готуються до наступу на останній бастіон сирійських повстанців - провінцію Ідліб. 25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу. Натомість США, Великобританія та Франція застерегли Асада від застосування хімічної зброї в Ідлібі. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про завдання ракетних ударів по цій країні.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


DW.COM

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

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