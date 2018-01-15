 Російські ЗРК С-400 почали доставляти до Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

Російські ЗРК С-400 почали доставляти до Туреччини

До Туреччини привезли першу партію компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Проти купівлі ЗРК раніше виступав Вашингтон та погрожував Анкарі санкціями.

До Туреччини привезли першу партію російських зенітно-ракетних комплексів С-400

До Туреччини привезли першу партію російських зенітно-ракетних комплексів С-400

В Туреччину в п'ятницю, 12 липня, прибула перша партія компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Вантаж доставили до авіабази поряд зі столицею країни Анкарою, повідомляє міністерство оборони Туреччини.

"Доставка частин, які належать системі, продовжиться найближчими днями (...) Коли система буде повністю готова, вона почне використовуватися у спосіб, визначений відповідними органами", - цитує агенція Reuters заяву директорату оборонної промисловості Туреччини.

Пізніше факт доставки перших компонентів ЗРК до Туреччини підтвердили і в російському міноборони. 

Купівля ЗРК С-400 Туреччиною у Росії стало першим випадком подібної угоди, що була укладена членом НАТО з Москвою, нагадує агенція AP. Угода передбачає, що Анкара придбає чотири дивізіони зенітних ракетних систем великої дальності С-400 "Тріумф". Сума контракту становить 2,5 мільярда доларів.

DW.COM

Анкара повинна анулювати угоду з купівлі у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400, якщо хоче отримати від США винищувачі F-35, заявила постпред США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон. (05.06.2019)

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість у тому, що американських санкцій проти Анкари через російські зенітно-ракетні комплекси С-400 не буде. (29.06.2019)

НАТО і США проти купівлі Туреччиною С-400

Раніше Вашингтон попередив, що закупівля російських протиракетних систем може поставити під загрозу угоди між союзниками НАТО в оборонній сфері. У США заявили, що можуть відмовитися від постачання Туреччині винищувачів F-35, якщо та придбає систему протиракетної оборони С-400 російського виробництва. У США побоюються, що інтеграція російських ЗРК С-400 "Тріумф" у турецьку систему протиповітряної оборони може зробити вразливими літаки F-35.

Водночас у НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння Альянсу, що може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів.

Крім того, Вашингтон погрожував санкціями Анкарі у разі купівлі С-400. Однак згодом на саміті Великої двадцятки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп не збирається вводити санкції проти Анкари за покупку С-400. 

Згодом на саміті G7 Дональд Трамп заявив, що у покупці російських зенітно-ракетних комплексів Туреччиною винний його попередник Барак Обама, який відмовлявся продавати Анкарі американські комплекси протиповітряної оборони Patriot. 

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