Російські війська вночі знову обстріляли Миколаїв

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями четверга, 21 липня (час київський).

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Російські війська перешкоджають виїзду людей з окупованого Мелітополя і за перепустку через блокпост вимагають грошей. Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міський голова Іван Федоров. У Мелітополі зараз залишаються близько 60 тисяч людей, хоча точні цифри назвати складно, наголосив він. Люди масово хочуть виїхати, але окупанти майже нікого не випускають. "Біля Василівки було понад 700 авто мирних жителів, які хотіли евакуюватися. Проте росіяни зупинили їх", - повідомив Федоров. За його словами, були дні, коли солдати РФ пропускали 4 машини, а були дні, коли 70. Проїзд без черги коштує від 100 до 500 доларів. Окупанти ретельно обшукують людей, забирають у них речі та цінності.

++07.00++

Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) зафіксувало масові порушення норм міжнародного гуманітарного права під час війни, розв'язаної Росією проти України. Найбільш серйозними випадками експерти БДІПЛ називають бомбардування Драматичного театру у Маріуполі у середині березня, а також залізничного вокзалу у Краматорську на початку квітня. Вони вважають дії російської сторони порушенням принципів пропорційності та поваги основних прав людини. Водночас експерти вказали на порушення норм міжнародного права військовослужбовцями української армії, хоч і в меншому масштабі, ніж російські військові. Зокрема, у 53-сторінковій доповіді БДІПЛ критикується насильство над підозрюваними у мародерстві. Крім того, обидві сторони допускають порушення у поводженні з військовополоненими.

++06.40++

У Миколаєві луналит потужні вибухи. Місто знову масово обстрілюють, повідомив у Telegram миколаївський мер Олександр Сєнкевич. Очевидці стверджують, що по місту випущено близько 10 ракет, як мінімум одна з них вибухнула в повітрі.

++06.30++

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до портів Німеччини для подальшого транспортування до інших країн. Для цього він планує переорієнтувати мережу, створену для доставки гуманітарної допомоги. Зерно доставлятимуть, зокрема, до портів Ростока і Гамбурга. Більшість вантажів надходитиме через Румунію, яка має протяжний кордон з Україною і має інфраструктуру, необхідну для перевезення сільгосппродукції. Ще частину вантажів планують перевозити Польщею. "Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна", - зазначив представник компанії DB Cargo - "дочки" концерну Deutsche Bahn, не назвавши конкретних обсягів. За даними агентства Reuters, Deutsche Bahn планує відправляти кілька залізничних поїздів на тиждень.