 Російські бізнесмени втратили за день 3,1 мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

Російські бізнесмени втратили за день 3,1 мільярда доларів

Роман Абрамович, Володимир Лісін, Геннадій Тимченко та ще 8 російських бізнесменів зазнали фінансових втрат після інформації про збільшення податкового навантаження на низку компаній РФ.

Бізнесмени з РФ втратили за день 3,1 мільярди доларів

Бізнесмени з РФ втратили за день 3,1 мільярди доларів

Після повідомлення про можливе збільшення податкового навантаження на металургійний та інші сектори російського бізнесу 11 власників російських компаній усього за добу втратили 3,1 мільярда доларів. Cаме на таку суму знецінилися їхні активи, свідчить індекс Bloomberg Billionaires Index, котрий фіксує щоденні зміни статків найбагатших людей планети. Найбільших втрат зазнав голова ради директорів Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін (832 мільйони доларів, 4 відсотки статків), повідомило видання Bloomberg 13 серпня.

Приблизно по 445 мільйонів доларів втратили Віктор Рашников (Магнітогорський металургійний комбінат) і Олексій Мордашов ("Северсталь"). Статки Романа Абрамовича, який володіє 31 відсотком акцій компанії "Євраз", що виробляє сталь, руду і вугілля, зменшилися на 381 мільйон доларів.

Втрат зазнали також Володимир Потанін ("Норильський нікель", 290 мільйонів доларів), Олександр Абрамов ("Євраз", 221 мільйон доларів), Леонід Міхельсон ("Новатек", 182 мільйони доларів), Андрій Мельниченко (СУЕК, 143 мільйони доларів) і Алішер Усманов (USM Holdings, 60 мільйонів доларів). Геннадій Тимченко ("Новатек", "Сибур") та Андрій Гур'єв ("Фосагро") втратили 55 і 37 мільйонів ​​доларів відповідно.

10 серпня російські ЗМІ повідомили, що помічник президента РФ Андрій Бєлоусов запропонував вилучити у 14 великих російських компаній з металургійного, гірничодобувного, хімічного і нафтохімічного секторів 500 мільярдів рублів для фінансування "травневих указів" російського президента Володимира Путіна, в яких йдеться про завдання з досягнення нових економічних і соціальних показників до 2024 року. У переліку компаній, який може бути розширений, фігурують Новолипецький металургійний комбінат, "Северсталь", Магнітогорський металургійний комбінат, "Мечел", Металоінвест, "Євраз", "Норильський нікель", СУЕК, "Алроса", "Полюс", "Сибур".

За даними російських ЗМІ, Путін погодився з пропозицією, однак висловив бажання, щоб дане питання "було експертно опрацьовано в уряді".

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