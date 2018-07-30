Російську мову позбавили статусу регіональної на Миколаївщині

У Миколаєві суд скасував рішення Миколаївської обласної ради 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.
Миколаївський окружний адміністративний суд скасував рішення Миколаївської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної. Про це у вівторок, 31 липня, повідомила прес-служба прокуратури Миколаївської області.
"Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов першого заступника прокурора Миколаївської області про визнання протиправним та нечинним рішення Миколаївської обласної ради від 7 вересня 2012 року "Про реалізацію вимог Закону України "Про засади державної мовної політики" в Миколаївській області", - йдеться в ньому. Згідно з цим рішенням обласної ради, російська мова отримала статус регіональної на території Миколаївської області.
Нагадаємо, що в лютому Конституційний суд України визнав закон "Про засади державної мовної політики" таким, що не відповідає Конституції України. Оскільки Миколаївська обласна рада не вживала заходів до приведення рішення у відповідність з чинним законодавством, перший заступник прокурора області звернувся до суду з позовом про визнання нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної. Суд погодився з доводами прокурора, визнавши протиправним та нечинним рішення обласної ради.