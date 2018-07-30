Російську мову позбавили статусу регіональної на Миколаївщині

Миколаївський окружний адміністративний суд скасував рішення Миколаївської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної. Про це у вівторок, 31 липня, повідомила прес-служба прокуратури Миколаївської області.

"Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов першого заступника прокурора Миколаївської області про визнання протиправним та нечинним рішення Миколаївської обласної ради від 7 вересня 2012 року "Про реалізацію вимог Закону України "Про засади державної мовної політики" в Миколаївській області", - йдеться в ньому. Згідно з цим рішенням обласної ради, російська мова отримала статус регіональної на території Миколаївської області.

Нагадаємо, що в лютому Конституційний суд України визнав закон "Про засади державної мовної політики" таким, що не відповідає Конституції України. Оскільки Миколаївська обласна рада не вживала заходів до приведення рішення у відповідність з чинним законодавством, перший заступник прокурора області звернувся до суду з позовом про визнання нечинним рішення обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної. Суд погодився з доводами прокурора, визнавши протиправним та нечинним рішення обласної ради.