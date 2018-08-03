Російсько-грузинська війна: як живуть на лінії розмежування (відео)

Десять років тому почалася війна між Росією та Грузією за Абхазію та Південну Осетію. Люди на лінії розмежування досі не відчувають себе у безпеці. Репортаж DW з Грузії.
У серпні 2008 року напруга між Росією та Грузією переросла у війну в Південній Осетії та Абхазії. Грузія хотіла повернути контроль над Південною Осетією. Росія відреагувала на це танками та авіаційними ударами. Обґрунтування, як і в Криму: Кремль буцімто захищав російських громадян у регіоні. Сьогодні російські бази розташовані в обох сепаратистських регіонах, зокрема в Цхінвалі, де-факто столиці самопроголошеної Південної Осетії.
Земля грузинського фермера Іллі Бервашвілі опинилася у центрі замороженого конфлікту між Грузією та самопроголошеною Південною Осетією, яку підтримує Росія. На деяких картах лінія розмежування пролягає просто через його фермерські території. Дивіться репортаж DW, як нині живуть грузини на лінії розмежування.
Група країн, відома як "Друзі Грузії в ОБСЄ", закликала Росію скасувати визнання Абхазії і Південної Осетії та вивести звідти свої війська. Окремо з вимогою до Москви звернулися в Держдепартаменті США. (08.08.2018)
У ніч на 8 серпня 2008 року грузинські військові увійшли до Цхінвалі, але вже невдовзі їх витіснила звідти армія Росії, що дійшла майже до Тбілісі. Що казали про ту війну тоді та як оцінюють її зараз - у матеріалі DW. (08.08.2018)