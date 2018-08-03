Російсько-грузинська війна: як живуть на лінії розмежування (відео)

У серпні 2008 року напруга між Росією та Грузією переросла у війну в Південній Осетії та Абхазії. Грузія хотіла повернути контроль над Південною Осетією. Росія відреагувала на це танками та авіаційними ударами. Обґрунтування, як і в Криму: Кремль буцімто захищав російських громадян у регіоні. Сьогодні російські бази розташовані в обох сепаратистських регіонах, зокрема в Цхінвалі, де-факто столиці самопроголошеної Південної Осетії.

Земля грузинського фермера Іллі Бервашвілі опинилася у центрі замороженого конфлікту між Грузією та самопроголошеною Південною Осетією, яку підтримує Росія. На деяких картах лінія розмежування пролягає просто через його фермерські території. Дивіться репортаж DW, як нині живуть грузини на лінії розмежування.