Російському літаку дозволили пролетіти над Україною через грозу

Російський літак авіакомпанії "Глобус" Boeing-738, що виконував рейс з італійського міста Барі до Москви у середу, 7 серпня, пролетів над територією України попри наявну заборону на транзитні польоти всіх російських авіакомпаній. Утім, заборони капітан літака не порушив. У державному підприємстві "Украерорух" у четвер, 8 серпня, повідомили, що його співробітники у зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру дозволили літаку пролетіти у повітряному просторі України, щоб оминути грозу.

"Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для "Украероруху" як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті", - цитує пресслужба відомства тимчасового директора державної компанії Олександра Доценка.

В "Украерорусі" також посилаються на рішення Державної авіаційної служби України, у якому затверджено, що у випадках обходу небезпечних метеоявищ (якщо обхід без входу до повітряного простору України може привести до аварійної ситуації з повітряним судном) літакам, включно з російськими, може бути дозволено вхід до повітряного простору України. Скільки подібних випадків траплялося за останні роки, в державній компанії не уточнюють.

Нагадаємо, 25 жовтня 2015 року Україна та Росія офіційно припинили авіасполучення. 25 листопада 2015 року Кабінет міністрів заборонив транзитні польоти всіх російських авіакомпаній. Ця заборона стосується всієї цивільної авіації та всіх авіакомпаній Росії.