Російськомовна Нарва: як інтегрують росіян в Естонії (відео)

Річка Нарва - природний кордон між Естонією та Росією. Річка з’єднує і водночас розділяє два міста. На лівому березі - естонська Нарва, тобто Європейський Союз. На правому – Івангород. І це вже Росія. Десятки людей щодня перетинають цей міст. Багато хто має родичів на іншому березі річки. І віза потрібна навіть для того, щоб просто піти в гості до рідних.