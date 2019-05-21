Російськомовна Нарва: як інтегрують росіян в Естонії (відео)

Для 25% мешканців Естонії російська мова - рідна. А біля кордону з Росією є повністю російськомовні естонські міста. Як захищати національну безпеку й почуватися частиною ЄС - спецрепортаж DW до виборів у Європарламент.
На прикладі сусідніх міст Нарви та Івангорода як ніде наочна різниця між життям в Євросоюзі та у Росії
Річка Нарва - природний кордон між Естонією та Росією. Річка з’єднує і водночас розділяє два міста. На лівому березі - естонська Нарва, тобто Європейський Союз. На правому – Івангород. І це вже Росія. Десятки людей щодня перетинають цей міст. Багато хто має родичів на іншому березі річки. І віза потрібна навіть для того, щоб просто піти в гості до рідних.
Естонія, Латвія та Литва укріплюють кордон з РФ за допомогою нових загороджень та колючого дроту. Який вигляд це має, скільки коштує, і яка реакція сусідів, з'ясувала DW. (06.02.2017)
15 років після вступу до ЄС були не простими для країн Східної Європи. Але за цей час вони навчилися користуватися механізмами Союзу і захищати свої інтереси, вважає Борис Кальнокі. (02.05.2019)
Спецпроект DW до саміту НАТО у Варшаві. Росія нарощує озброєння й підтримує сепаратистів на Донбасі. Вперше після розпаду СРСР НАТО повертається до стратегії відлякування. Чи загрожує Заходу й Сходу нова "холодна війна"? (08.07.2016)
Зареєструвати онлайн новонароджену дитину або навіть власну компанію - в Естонії це реальність. Там успішно діє програма цифрового громадянства, і вона доступна навіть для нерезидентів. (03.01.2019)