Російського опозиціонера Навального засудили до 30 діб арешту

Тверський районний суд Москви в понеділок, 27 серпня, засудив російського опозиціонера Олексія Навального до 30 діб арешту в адміністративній справі від 31 січня цього року. Тобто, політик не буде присутній на оголошеній ним акції протесту 9 вересня. Всього у справі 219 аркушів, адвокат Ілля Жданов попросив дві доби на ознайомлення з матеріалами справи, суд дав на це півгодини.

Справа пов'язана з акцією "Страйк виборців" 28 січня. Навального тоді затримали, щойно він вийшов на Тверську вулицю в Москві. Всього в десятках міст Росії були затримані близько 400 осіб, майже 120 з них були заарештовані або оштрафовані.

Як передає кореспондент DW, Навальний і його адвокати направили судді більш ніж десять заяв і клопотань. Вони просили припинити адміністративну справу, тому що за документами Навальний не був організатором мітингу 28 січня. Крім того, захист скаржився на непрвомірні дії співробітників МВС під час затримання, які застосували до опозиціонера силу і відбили йому палець, і просили викликати їх до суду як свідків. Жодне з цих клопотань суд не задовольнив.

Навального затримали вдень 25 серпня біля під'їзду його будинку і доставили у відділок поліції, звідти його на кареті швидкої допомоги відвезли до лікарні з підозрою на перелом мізинця на руці. Серйозних травм у опозиціонера там не виявили, після чого його повернули назад в відділок поліції, де залишили на 48 годин до суду.

Виступаючи в суді, Навальний заявив, що єдина мета цього процесу - не дати йому взяти участь в підготовці акції проти підвищення пенсійного віку, наміченої на 9 вересня. "Рівно на той термін, який перекриє дату мітингу (...) Що мене більше турбує - очевидне незаконне використання кодексу про адміністративні правопорушення для перешкоджання моїй політичній діяльності", - підкреслив російський опозиціонер.

Навальний вважає акцію 9 вересня погодженою

Поки тривав суд, Навальний опублікував відповідь московської влади на заявку щодо акції 9 вересня проти підвищення пенсійного віку. Глава московського департаменту регіональної безпеки Володимир Черніков раніше заявляв, що акція Навального не погоджена. В опублікованому опозиціонером документі згадується, що 9 вересня проходять вибори мера Москви, а також "масові заходи в рамках святкування Дня міста".

"Фондом боротьби з корупцією (ФБК) плануються акції прямої дії із заміни агітаційних матеріалів ЦВК РФ і виборчого штабу Собяніна на агітаційні матеріали ФБК, і поширення таких плакатів і листівок під час проведення заявлених публічних заходів з метою негативного впливу на хід виборів", - йдеться в документі. Московська влада попередила, що за це можуть притягнути до відповідальності і організатора, і учасників акції.

Навальний розцінив це як погодження акції. "Не дивлячись на дивність і тупість, відповідь нас повністю влаштовує. Як бачите, в ній не міститься вказівок на те, що акція не погоджена, або не пропонується інше місце проведення. За законом це означає одне: акція погоджена", - написав опозиціонер і закликав вийти на протести на Пушкінську площу в Москві.