 Російських шпигунів підозрюють в кібератаці на WADA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

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Новини

Російських шпигунів підозрюють в кібератаці на WADA

Швейцарські правоохоронні органи підозрюють причетність двох росіян, заарештованих в Гаазі та підозрюваних в шпигунстві, до злому серверів Всесвітнього антидопінгового агентства в Лозанні у 2016 році.

В кібератаці на WADA підозрюють двох росіян

В кібератаці на WADA підозрюють двох росіян

Правоохоронні органи Швейцарії підозрюють, що двоє росіян, які були затримані навесні 2018 року у Гаазі за підозрою в шпигунстві й пізніше вислані в Росію, причетні також до спроби кібератаки на європейську штаб-квартиру Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) в Лозанні. Про це в п'ятницю, 14 вересня, повідомили швейцарське видання Tages Anzeiger і нідерландська газета NRC Handelsblad з посиланням на федеральну прокуратуру Швейцарії.

Як повідомлялося, двоє росіян були затримані навесні в Нідерландах за підозрою в спробі отримання даних лабораторії у швейцарському місті Шпіц, яка допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Скрипалів у британському Солсбері. Відзначається, що вони мали спеціальне обладнання для проникнення в комп'ютерні мережі.

Розслідування щодо обох росіян ведеться у Швейцарії з березня минулого року. Як повідомила прокуратура країни, слідству також вдалося виявити ймовірну причетність російських агентів ще до однієї шпигунської операції - кібератаки на комп'ютерну систему WADA.

Злом бази даних ADAMS антидопінгового агентства, де фіксуються всі результати допінг-тестів, стався у 2016 році, його результатом стала витік даних допінг-проб спортсменів, взятих під час Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Інформація про атлетів, які вживали допінг, була викладена у відкритий доступ в інтернеті. Пізніше WADA звинуватила в кібератаці групу хакерів Fancy Bear, яку пов'язують з російськими спецслужбами.

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За словами генерального директора антидопінгового агентства WADA Олів'є Нігглі, дії російських хакерів - це спроба підірвати роботу організації та глобальну систему боротьби з допінгом. (13.09.2016)

За даним ЗМІ, російські агенти планували отримати дані лабораторії у швейцарському місті Шпіц, яка допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння в Солсбері. В РФ відмовились це коментувати. (14.09.2018)

Представниця прокуратури Берна Лінда фон Бур заявила газеті Tages Anzeiger, що у справі про кібератаку на базу даних WADA проводиться кримінальне розслідування, а російські громадяни, яких було затримано в Нідерландах, є об'єктом уваги швейцарського слідства. "Процедура ведеться за підозрою у політичному шпигунстві", - повідомила вона, передає агенція AFP.

У WADA не коментували цю ситуацію. Тим часом російське посольство у Швейцарії назвало публікації "черговою казкою" та "черговим антиросійським випадом".

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WADA звинуватила російських хакерів у кібератаці (14.09.2016)

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WADA звинуватила російських хакерів у кібератаці (14.09.2016)  

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Докладно

Nationales Anti-Korruptions Büro der Ukraine NABU in Kiew (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

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