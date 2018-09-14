Російських шпигунів підозрюють в кібератаці на WADA

Правоохоронні органи Швейцарії підозрюють, що двоє росіян, які були затримані навесні 2018 року у Гаазі за підозрою в шпигунстві й пізніше вислані в Росію, причетні також до спроби кібератаки на європейську штаб-квартиру Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) в Лозанні. Про це в п'ятницю, 14 вересня, повідомили швейцарське видання Tages Anzeiger і нідерландська газета NRC Handelsblad з посиланням на федеральну прокуратуру Швейцарії.

Як повідомлялося, двоє росіян були затримані навесні в Нідерландах за підозрою в спробі отримання даних лабораторії у швейцарському місті Шпіц, яка допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Скрипалів у британському Солсбері. Відзначається, що вони мали спеціальне обладнання для проникнення в комп'ютерні мережі.

Розслідування щодо обох росіян ведеться у Швейцарії з березня минулого року. Як повідомила прокуратура країни, слідству також вдалося виявити ймовірну причетність російських агентів ще до однієї шпигунської операції - кібератаки на комп'ютерну систему WADA.

Злом бази даних ADAMS антидопінгового агентства, де фіксуються всі результати допінг-тестів, стався у 2016 році, його результатом стала витік даних допінг-проб спортсменів, взятих під час Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Інформація про атлетів, які вживали допінг, була викладена у відкритий доступ в інтернеті. Пізніше WADA звинуватила в кібератаці групу хакерів Fancy Bear, яку пов'язують з російськими спецслужбами.

Представниця прокуратури Берна Лінда фон Бур заявила газеті Tages Anzeiger, що у справі про кібератаку на базу даних WADA проводиться кримінальне розслідування, а російські громадяни, яких було затримано в Нідерландах, є об'єктом уваги швейцарського слідства. "Процедура ведеться за підозрою у політичному шпигунстві", - повідомила вона, передає агенція AFP.

У WADA не коментували цю ситуацію. Тим часом російське посольство у Швейцарії назвало публікації "черговою казкою" та "черговим антиросійським випадом".