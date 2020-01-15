Російський уряд іде у відставку

Уряд Росії подає у відставку. Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв. Відповідна заява була зроблена після пропозиції Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ.
Уряд Росії подає у відставку. Про це у середу, 15 січня, оголосив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв, передає агенція "Інтерфакс". За його словами, уряд РФ подає у відставку відповідно до статті 117 конституції країни.
Про це рішення було оголошено після пропозиції президента країни Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ.
За словами Медвєдєва, у пропозиції було позначено "цілий ряд фундаментальних змін до Конституції РФ" і "важливі пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік".
Він зазначив, що, коли вони будуть прийняті, зміниться не тільки ряд статей конституції, а й баланс виконавчої, законодавчої та судової влади.
"У цьому контексті очевидно, що ми як уряд, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення для цього. У цих умовах, я вважаю, що було б правильно, щоб відповідно до статті 117 конституції Російської Федерації уряд РФ в чинному складі подав у відставку", - сказав Медведєв.
Президент РФ Володимир Путін попросив членів уряду виконувати свої обов'язки до формування нового кабінету міністрів. "Сподіваюсь, що ми з вами побачимося найближчим часом. Я зустрінуся з кожним з вас. Прошу виконувати вас обов'язки у повному обсязі до формування нового уряду у новому складі", - заявив Путін на зустрічі з членами кабінету міністрів.
Відповідно до статті 117 конституції РФ уряд може подати у відставку, яка приймається або відхиляється президентом РФ. У разі відставки або складання повноважень уряд РФ продовжує діяти до формування нового кабінету міністрів.
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