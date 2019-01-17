 Російський суд заочно заарештував Гриценка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

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Новини

Російський суд заочно заарештував Гриценка

Москва звинувачує лідера "Громадянської позиції" в публічних закликах до тероризму на російській території. Анатолія Гриценка в РФ заочно заарештували та оголосили в міжнародний розшук.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Басманний суд Москви у п'ятницю, 12 квітня, заочно заарештував лідера української партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка за обвинуваченнями в публічних закликах до тероризму. "Судом задоволено клопотання слідчого про обрання стосовно Гриценка запобіжного заходу в вигляді заочного арешту. Термін арешту буде обчислюватися з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ", - заявила речниця суду Юнона Царьова, повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Раніше цього дня Слідчий комітет РФ заявив, що екс-міністра оборони України оголосили в міжнародний розшук. За даними Слідчого комітету Росії, Гриценко в 2014 році в ефірі телеканалу "1+1" "виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів". Крім того, за версією російських слідчих, у 2017 році Гриценко в ефірі каналу "112 Україна" висловився за підрив автомобілів у російських містах.

Нагадаємо, у березні 2019 року Анатолій Гриценко брав участь у виборах президента України, набравши в першому турі голосування 6,9 відсотка голосів.

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