Російський суд заочно заарештував Гриценка

Басманний суд Москви у п'ятницю, 12 квітня, заочно заарештував лідера української партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка за обвинуваченнями в публічних закликах до тероризму. "Судом задоволено клопотання слідчого про обрання стосовно Гриценка запобіжного заходу в вигляді заочного арешту. Термін арешту буде обчислюватися з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ", - заявила речниця суду Юнона Царьова, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Раніше цього дня Слідчий комітет РФ заявив, що екс-міністра оборони України оголосили в міжнародний розшук. За даними Слідчого комітету Росії, Гриценко в 2014 році в ефірі телеканалу "1+1" "виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів". Крім того, за версією російських слідчих, у 2017 році Гриценко в ефірі каналу "112 Україна" висловився за підрив автомобілів у російських містах.

Нагадаємо, у березні 2019 року Анатолій Гриценко брав участь у виборах президента України, набравши в першому турі голосування 6,9 відсотка голосів.