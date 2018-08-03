 Російський суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

Російський суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна

Суд відмовився поновити адвокатський статус Марка Фейгіна, якого він був позбавлений, за його словами, за три твіти. Юрист оскаржуватиме це судове рішення.

Марка Фейгіна позбавили адвокатського статусу за неетичну поведінку

Марка Фейгіна позбавили адвокатського статусу за неетичну поведінку

Хамовнічеський суд Москви відхилив позов юриста Марка Фейгіна до Адвокатської палати Москви про відновлення його в статусі адвоката, передає агенція "Інтерфакс". Його було позбавлено цього статусу за неетичну поведінку. Причиною стали три твіти, опубліковані 19 липня 2017 року, в яких йшлося про відеоблогера Анатолія Шарія.

Фейгін заявив, що оскаржить рішення суду. "Рішення абсолютно незаконне. Заздалегідь програмоване політичне рішення", - заявив він. Юрист зазначив, що поки не планує звертатися до Європейського суду з прав людини, оскільки судовий розгляд ще не дійшов до цієї стадії. "Коли підійдемо до цієї стадії, тоді й оголосимо. Для звернення до ЄСПЛ необхідно набирати матеріал", - сказав Фейгін.

Юрист також зазначив, що адвокатська палата порушила строки притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Він зазначив, що рішення про дисциплінарне стягнення повинно розглядатися судом в шестимісячний термін з моменту порушення, а не з моменту отримання адвокатською палатою скарги. Фейгін також зазначив, що твіти, через які його позбавили адвокатського статусу, датовані 2017 роком, тому аргументи звинувачення "ґрунтуються на неточному прочитанні закону".

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Адвокатка Сталіна Гурвич, за скаргою якої Фейгіна було позбавлено статусу, раніше повідомила, що він використовує в соцмережах нецензурну лексику щодо своїх колег і їхніх клієнтів. У жовтні минулого року суд у Москві задовольнив позов про захист честі і гідності, поданий Анатолієм Шаріем. Приводом для розгляду став виступ адвоката в ефірі радіостанції "Ехо Москви", де він заявив, що Шарій проходить у справі про педофілію. Суд зобов'язав адвоката спростувати поширену ним недостовірну інформацію.

Марк Фейгін відомий як один з адвокатів у справі групи Pussy Riot. Серед його підзахисних були також російський опозиціонер Леонід Развозжаєв, засуджений за організацію заворушень на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року, і українська льотчиця Надія Савченко. Він також в якості громадського захисника продовжував представляти інтереси українського журналіста Романа Сущенка, засудженого в РФ за звинуваченням у шпигунстві до 12 років ув'язнення.

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