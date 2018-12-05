Російський правозахисник Пономарьов арештований на 25 діб за організацію акції

Тверський суд Москви визнав голову російського правозахисного руху "За права людини" і члена Гельсінської групи Льва Пономарьова винним в організації несанкціонованої акції "За наших і ваших дітей", що відбулася 28 жовтня на Луб'янській площі у столиці РФ. Про це у середу, 5 грудня, повідомила представниця суду Світлана Максимова, передає агенція "Інтерфакс". Правозахиснику призначено покарання у вигляді адміністративного арешту терміном на 25 діб.

В русі "За права людини" заявили, що вважають арешт Пономарева необґрунтованим і мають намір його оскаржити. "Рішення суду ми вважаємо абсолютно незаконним, оскільки акція проходила в форматі народного зібрання, без плакатів і гасел, що не потребує узгодження з органами влади", - йдеться в заяві руху.

Там також відзначили, що арешт Пономарьова пов'язаний з підготовкою "Маршу за мир. Проти насильства", який має відбутися 16 грудня. Раніше голова руху подав у мерію Москви відповідне повідомлення. "Ми також вважаємо цей суд помстою спецслужб за активну участь Льва Пономарьова в справах "Сети" та "Нового Величия", - повідомили в русі.

Організатори "Маршу за мир" повідомили, що акція має стати відповіддю громадянського суспільства "на повзуче захоплення влади силовиками, на застосування ними катувань і провокацій, на посилення політичних репресій, спрямованих, насамперед, проти політично активної молоді".