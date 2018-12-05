 Російський правозахисник Пономарьов арештований на 25 діб за організацію акції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Російський правозахисник Пономарьов арештований на 25 діб за організацію акції

Суд у Москві визнав голову руху "За права людини" Льва Пономарьова винним в організації несанкціонованого мітингу і арештував його на 25 діб. Рух планує оскаржити це судове рішення.

Глава руху За права людини Лев Пономарьов (архівне фото)

Глава руху "За права людини" Лев Пономарьов (архівне фото)

Тверський суд Москви визнав голову російського правозахисного руху "За права людини" і члена Гельсінської групи Льва Пономарьова винним в організації несанкціонованої акції "За наших і ваших дітей", що відбулася 28 жовтня на Луб'янській площі у столиці РФ. Про це у середу, 5 грудня, повідомила представниця суду Світлана Максимова, передає агенція "Інтерфакс". Правозахиснику призначено покарання у вигляді адміністративного арешту терміном на 25 діб.

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В русі "За права людини" заявили, що вважають арешт Пономарева необґрунтованим і мають намір його оскаржити. "Рішення суду ми вважаємо абсолютно незаконним, оскільки акція проходила в форматі народного зібрання, без плакатів і гасел, що не потребує узгодження з органами влади", - йдеться в заяві руху.

Там також відзначили, що арешт Пономарьова пов'язаний з підготовкою "Маршу за мир. Проти насильства", який має відбутися 16 грудня. Раніше голова руху подав у мерію Москви відповідне повідомлення. "Ми також вважаємо цей суд помстою спецслужб за активну участь Льва Пономарьова в справах "Сети" та "Нового Величия", - повідомили в русі.

Організатори "Маршу за мир" повідомили, що акція має стати відповіддю громадянського суспільства "на повзуче захоплення влади силовиками, на застосування ними катувань і провокацій, на посилення політичних репресій, спрямованих, насамперед, проти політично активної молоді".

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