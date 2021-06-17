 Російський посол Анатолій Антонов повертається до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2021

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Російський посол Анатолій Антонов повертається до США

Посол Росії в США Анатолій Антонов вилетів з Москви до Нью-Йорка. Взаємне повернення послів США та РФ раніше анонсував російський президент Володимир Путін після зустрічі з Джо Байденом.

Посольство Росії в США

Посольство Росії в США (фото з архіву)

Посол Росії в США Анатолій Антонов у неділю, 20 червня, після тримісячного перебування на консультаціях у російській столиці вилетів з Москви до Нью-Йорка, повідомляє агентство ТАСС. За даними джерела агентства, вже в понеділок, 21 червня, посол буде на робочому місці в Вашингтоні.

Нагадаємо, що 16 червня президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, оголосив, що сторони домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.

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Відносини між США та Росією загострилися після оприлюднення в березні інтерв'ю Байдена, в якому американський президент відповів ствердно на питання, чи вважає він Путина "вбивцею". Після цього Антонов відбув для консультацій в Москву, а невдозві і посол США в РФ Джон Салліван відбув для консультацій у Вашингтон.

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