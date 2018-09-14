 Російський літак з 14 військовими на борту зник біля узбережжя Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

Російський літак з 14 військовими на борту зник біля узбережжя Сирії

Російський літак-розвідник не долетів до авіабази Хмеймім. У США вважають, що Іл-20 з 14 військовослужбовцями на борту випадково збила сирійська ППО.

Російська авіація над базою в Хмеймімі, весна 2016 року

Російська авіація над базою в Хмеймімі, весна 2016 року

Над Середземним морем в 35 кілометрах від узбережжя Сирії зник російський військовий літак Іл-20. На його борту перебували 14 російських військовослужбовців. Зв'язок з ним втратили в ніч на вівторок, 18 вересня, повідомило міністерство оборони РФ. Там заявили, що літак зник з радарів під час нападу ізраїльських літаків на сирійські цілі у Латакії, передає "Інтерфакс".

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Зниклий літак-розвідник повертався на авіабазу Хмеймім. "Водночас російськими радіолокаційними засобами контролю повітряного простору були зафіксовані пуски ракет із французького фрегата "Овернь", який перебував в даному районі", - додає російське міноборони. Наразі доля тих, хто знаходився на борту, невідома, зазначається в повідомленні. Командування російської авіабази Хмеймім веде пошуково-рятувальну операцію.

Своєю чергою у Вашингтоні вважають, що Іл-20 був випадково збитий союзними РФ силами сирійської ППО, яка намагалися відбити ракетний обстріл авіації Ізраїлю. Про це пишуть агентство Reuters і телеканал CNN, наводячи слова неназваного представника адміністрації США. За повідомленням, ці системи ППО Росія продала Сирії кілька років тому.

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