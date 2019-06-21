Російський Зовнішекономбанк позивається проти України в Стокгольмі

Один з найбільших російських державних банків Зовнішекономбанк (ВЭБ) звернувся з позовом в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма проти України. Про це в російській кредитно-фінансовій установі повідомили в п'ятницю, 21 червня.

Причиною цього кроку стали санкції України проти української "дочки" ВЭБу - ПАТ "Промінвестбанк". Росіяни вбачають у санкціях України проти їхнього українського дочірнього підприємства порушення українцями положень міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій з РФ, укладеної 1998 року.

"За останні кілька років українська влада порушила всі гарантії, які сама ж надала в інвестиційній угоді", - заявив представник російської банківської держкорпорації Ігор Краснов, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Тож ВЭБ вимагає компенсації втрат, завданих санкціями "Промінвестбанку". "Починаючи з 2014 року Україна демонстративно порушує взяті на себе зобов'язання і систематично дискримінує російських інвесторів. Політика української влади була спрямована на руйнування бізнесу російських банків, зокрема - ПАТ "Промінвестбанк", - заявив Краснов.

ВЭБ став власником "Промінвестбанку" в 2008 році. Свої інвестиції в розвиток української "дочки" росіяни оцінюють у 2,7 мільярда доларів США. Менеджмент банку запевнив, що раніше направив Україні письмове повідомлення про інвестиційну суперечку й запропонував вступити в переговори з врегулювання збитків. Про плани ініціювати процес в арбітражі Стокгольма ВЭБ вперше заявив ще у вересні минулого року.

Нагадаємо, з 23 березня 2017 року на виконання рішення РНБО та указу президента Національний банк України (НБУ) запровадив санкції проти російських банків з державним капіталом. Метою санкцій було запобігання виведення з них капіталів за межі України на користь пов'язаних осіб. Під обмеження підпали "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "ВіЕс Банк" і "БМ Банк".

Їм було заборонено здійснювати низку операцій на користь материнських установ: надання кредитів, позик, у тому числі на умовах субординованого боргу, розміщення депозитів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на кореспондентських рахунках. Також були заборонені виплата дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів або депозитів, коштів із кореспондентських рахунків, субординованого боргу та розподіл прибутку й розподіл капіталу.

У березні 2018 року ці обмеження подовжили. Згодом "ВіЕс Банк" змінив власника, й санкції щодо нього втратили чинність.