Російський журналіст продав нобелівську медаль для допомоги біженцям з України

Головний редактор російського видання "Новая газета" Дмитро Муратов у ніч на вівторок, 21 червня, продав свою медаль лауреата Нобелівської премії миру 2021 року на аукціоні за рекордні 103,5 мільйона доларів. Кошти передадуть на допомогу українським дітям-біженцям.

Heritage Auctions, який провадив торги, не розкриває ім'я покупця. Водночас представник американського торговельного дому визнав, що переможну ставку зробили за довіреністю. За його словами, сума покупки в 103,5 мільйона доларів у перерахунку становить 100 мільйонів швейцарських франків, що натякає на те, що покупець перебуває за кордоном.

Початок торгів припав на 1 червня - Міжнародний день захисту дітей. Завершення торгів у Нью-Йорку 20 червня збіглося в часі з Всесвітнім днем біженців. Усі вторговані кошти від продажу нагороди мали надійти до Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) на допомогу українським дітям-біженцям та їхнім сім'ям. Уже за кілька хвилин після закінчення торгів ЮНІСЕФ повідомив, що отримав гроші.

Муратов на врученні нобелівської премії

"Я сподівався, що буде виявлена ​​солідарність, але не очікував, що сума буде такою значною", - цитує Муратова інформагенція AP. "Найважливіше послання сьогодні - щоб люди зрозуміли, що йде війна, і ми маємо допомогти тим, хто страждає найбільше", - цитує AFP.

Це стало найдорожчим продажем нобелівської медалі за всю історію премії. Досі найбільша сума, вторгована на аукціоні за медаль Нобелівської премії, становила 4,76 мільйона доларів у 2014 році. Тоді свою нагороду продав Джеймс Вотсон, який отримав Нобелівську премію 1962 року за спільне відкриття структури ДНК.

Премія за зусилля захисту свободи вираження думок

Муратов став першим громадянином Росії, який отримав Нобелівську премію миру. Він розділив нагороду з філіппінською журналісткою Марією Рессою за "зусилля щодо захисту свободи вираження думок, яка є передумовою демократії та міцного миру".

В заяві Нобелівського комітету вказувалося, що Муратов не відмовився від незалежної політики "Новой газеты", попри неодноразові погрози на адресу працівників видання та вбивства кількох журналістів.

Про намір продати медаль Муратов повідомив ще в березні після вторгнення Росії в Україну. Згодом "Новая газета" оголосила, що призупиняє роботу на сайті, в соціальних мережах та в паперовому вигляді до закінчення війни в Україні. Видання пояснило це рішення тим, що отримало друге попередження від Федеральної служби з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій РФ (Роскомнагляду), через що "газета не може працювати далі".