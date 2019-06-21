 Російський Внешэкономбанк позивається проти України в Стокгольмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Російський Внешэкономбанк позивається проти України в Стокгольмі

В Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма надійшов позов Внешэкономбанку до України через санкції проти "Промінвестбанку". Російський банк звинувачує Україну в порушенні міжурядової угоди про інвестиції.

Промінвестбанк

Причиною позову стали українські санкції проти "Промінвестбанку"

Один з найбільших російських державних банків Внешэкономбанк (ВЭБ) звернувся з позовом в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма проти України. Про це в російській кредитно-фінансовій установі повідомили в п'ятницю, 21 червня.

Причиною цього кроку стали санкції України проти української "дочки" ВЭБу - ПАТ "Промінвестбанк". Росіяни вбачають у санкціях України проти їхнього українського дочірнього підприємства порушення українцями положень міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій з РФ, укладеної 1998 року.

DW.COM

За рік санкцій проти російських банків в Україні громадяни забрали з них понад чверть депозитів. З п’яти банків, котрі потрапили під санкції, вдалося продати лише один. (21.03.2018)

Президент України Петро Порошенко заявив, що санкції проти російських банків, які були запроваджені минулого року, є ефективними. За його словами, зараз ці установи згортають свій бізнес. (01.03.2018)

23 березня набуває чинності постанова Національного банку України про запровадження санкцій проти дочірніх банків російських фінустанов з державним капіталом. (22.03.2017)

"За останні кілька років українська влада порушила всі гарантії, які сама ж надала в інвестиційній угоді", - заявив представник російської банківської держкорпорації Ігор Краснов, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Тож ВЭБ вимагає компенсації втрат, завданих санкціями "Промінвестбанку". "Починаючи з 2014 року Україна демонстративно порушує взяті на себе зобов'язання і систематично дискримінує російських інвесторів. Політика української влади була спрямована на руйнування бізнесу російських банків, зокрема - ПАТ "Промінвестбанк", - заявив Краснов.

ВЭБ став власником "Промінвестбанку" в 2008 році. Свої інвестиції в розвиток української "дочки" росіяни оцінюють у 2,7 мільярда доларів США. Менеджмент банку запевнив, що раніше направив Україні письмове повідомлення про інвестиційну суперечку й запропонував вступити в переговори з врегулювання збитків. Про плани ініціювати процес в арбітражі Стокгольма ВЭБ вперше заявив ще у вересні минулого року.

Нагадаємо, з 23 березня 2017 року на виконання рішення РНБО та указу президента Національний банк України (НБУ) запровадив санкції проти російських банків з державним капіталом. Метою санкцій було запобігання виведення з них капіталів за межі України на користь пов'язаних осіб. Під обмеження підпали "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "ВіЕс Банк" і "БМ Банк".

Їм було заборонено здійснювати низку операцій на користь материнських установ: надання кредитів, позик, у тому числі на умовах субординованого боргу, розміщення депозитів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на кореспондентських рахунках. Також були заборонені виплата дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів або депозитів, коштів із кореспондентських рахунків, субординованого боргу та розподіл прибутку й розподіл капіталу.

У березні 2018 року ці обмеження подовжили. Згодом "ВіЕс Банк" змінив власника, й санкції щодо нього втратили чинність.

Реклама

Докладно

Філарет відмовився приймати томос про автокефалію

Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ

Про демарш почесного патріарха Філарета і майбутнє Православної церкви України - Сергій Руденко спеціально для DW.  

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду USMCA

Верхня палата мексиканського парламенту ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою (USMCA).  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  