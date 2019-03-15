Російський винищувач Су-27 впав у Чорне море поблизу анексованого РФ Криму

Російський винищувач Су-27 зазнав авіакатастрофи за 50 кілометрів від Феодосії у анексованому Росією Криму та впав у Чорне море. Про це у середу, 25 березня, повідомили у міністерстві оборони Російської Федерації. "За попередніми даними, літак впав у море. Пошук льотчика у районі проведення операції утруднено складними метеоумовами", - цитує повідомлення відомства інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Пошук у Чорному морі триває

Згідно з інформацією російського міністерства оборони, літак, що виконував плановий політ, зник з радарів приблизно о 19:10 за київським часом. А вже за хвилину було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка. У відомстві зазначають, що для пошуку пілота у район катастрофи спочатку були відправлені літак Ан-26 та гелікоптер Мі-8, а також протичовновий корабель російського Чорноморського флоту і цивільні судна, що перебували неподалік.

У грудні 2018 року РФ перекинула до Криму більше десятка винищувачів

Ближче до ранку четверга, 26 березня, у пресслужбі Федерального агентства морського та річкового транспорту РФ повідомили, що спеціалістам Чорноморського флоту вдалося встановити місце, у якому спрацював аварійний маяк. Туди були відправлені гелікоптер та рятувальне судно "Спасатель Демидов" та ще шість суден.

Мілітаризація Криму

Нагадаємо, що від моменту анексії Криму у березні 2014 року, Росія, за усіма наявними даними, проводить масивну мілітаризацію півострова , що неодноразово ставало предметом засудження з боку ЄС, окремих держав та міжнародних організацій. Так комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) торік ухвалив резолюцію про мілітаризацію Москвою Криму, а також Чорного та Азовського морів. У ЄС заявляли, що мілітаризація Криму та міста Севастополя негативно вплинула на безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні. А у НАТО перекидання з РФ до Криму винищувачів Су-27 та Су-30 називали загрозою суверенітету України та стабільності всього регіону.

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