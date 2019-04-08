 Російське телебачення припинило показ українського серіалу ″Слуга народу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2019

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Новини

Російське телебачення припинило показ українського серіалу "Слуга народу"

Після показу перших трьох серій російський телеканал ТНТ призупинив демонстрацію українського серіалу "Слуга народу". Із першої серії був вирізаний жарт про Путіна і годинник Hublot.

Кадр із серіалу Слуга народу

Кадр із серіалу "Слуга народу"

Російський телеканал ТНТ вніс зміни до програми і виключив з неї український серіал "Слуга народу" після показу перших трьох серій. Про це в середу, 11 грудня, повідомляє російське видання "Ведомости". Замість "Слуги народу" будуть показані серіали "Інтерни", "Полярний" і "СашаТаня".

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Антон Поляков, Анна Скороход та Роман Іванісов залишили фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді. (03.12.2019)

"Інтерв’ю Tesla", відеозвернення і блоги, уникання традиційних ЗМІ. У команді Володимира Зеленського роблять ставку на прямий контакт з виборцями без ЗМІ. У чому небезпека такого спілкування без журналістів? (28.11.2019)

У "Слузі народу", перший сезон якого вийшов у 2015 році, головну роль грав нинішній президент України Володимир Зеленський. За сюжетом, скромний учитель історії Василь Петрович Голобородько стає президентом країни.

Телеканал ТНТ показав три перших серії "Слуги народу" 11 грудня. Причому з трансляції на центральні райони Росії вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна - про те, що він носить годинник швейцарської марки Hublot, який у серіалі вимовляється як "хубло".

Представник ТНТ заявив в інтерв'ю "Ведомостям", що канал від початку не збирався показувати більше трьох перших серій "Слуги народу", а анонс про показ повного серіалу був "маркетинговим ходом". У Росії "Слугу народу" можна легально подивитися в онлайнкінотеатрі "КиноПоиск", яким володіє "Яндекс".

Дивитись відео 02:12

Чи допоміг Голобородько Зеленському? (08.04.2019)

  • Володимир Зеленський

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Комік

    У популярному телесеріалі "Слуга народу" Володимир Зеленський грав роль учителя історії, який став президентом України. Сьогодні сценарій фільму цілком може втілитися в реальність - він став переможцем першого туру виборів. У ході кампанії Зеленський називав себе клоуном. Чи допоможе це йому виграти і другий тур виборів президента України 21 квітня?

  • Рональд Рейган

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Голівудський ковбой

    Упізнаєте його? Це президент США (із 1981 до 1989 року) Рональд Рейган. Свою професійну кар'єру "Гіппер" (як прозвали його колеги по кіноцеху) починав у Голлівуді. На фото - кадр із фільму "Королева худоби із Монтани". Із 1967 до 1975 року Рейган встиг побувати губернатором штату Каліфорнія. Його підтримували такі "важковаговики", як Джон Уейн та Уолт Дісней.

  • Мішель Мартеї

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Музикант

    Мішель Мартеї став відомим у 1980-х на Гаїті під псевдонімом "Солодкий Мікі" і запам'ятався публіці насамперед екстравагантним вбранням та роздяганнями на сцені. Тоді мало хто міг собі уявити, що з 2011 до 2016 року він стане на чолі цієї карибської країни, колишньої французької колонії Сан-Домінго, яка 2010 року зазнала руйнівного землетрусу.

  • Ігнацій Ян Падеревський

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Віртуозний піаніст

    Після завершення Першої світової війни талановитий піаніст та композитор, уродженець української Вінниччини Ігнацій Ян Падеревський спробував свої сили у політиці та дипломатії. Він очолив польський уряд та очолив МЗС Польщі і саме у цій ролі підписав Версальський мирний договір. На цих посадах він протримався лише рік, повернувся до музики, але політику так ніколи повністю й не полишав.

  • Імран Хан

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Легенда крикету

    Крикет - англійська гра з м'ячем і битою, із колоніальних часів шалено популярна в Індії та Пакистані. Імран Хан (із прапорцем на фото) - один із найвідоміших гравців. У 1992 році команда на чолі з Ханом виграла Чемпіонат світу з крикету. Політична кар'єра почалася для нього у 1996 році зі створення власної партії. 2018 року вона перемогла на виборах у Пакистані, а Хан став на чолі уряду.

  • Джордж Веа

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Футболіст світового рівня

    Кар'єра у спорті, а точніше у футболі, - те, з чого починав і президент Ліберії Джордж Веа. Він грав за кілька європейських футбольних клубів, а 1995 року ФІФА навіть назвала його "Гравцем року". Досі він залишається єдиним африканцем, який носить цей титул. Першу спробу обратися президентом Веа зробив ще 2005 року. А з 2017-го йому вдалося очолити цю західноафриканську країну.

  • Сільвіо Берлусконі

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Скандальний магнат

    Сьогодні у це важко повірити, але кар'єра Сільвіо Берлусконі теж починалася далеко від політики. На оплату освіти він заробляв грою на піаніно та співами на круїзних лайнерах. Згодом став відомим девелопером та медіамагнатом. Уперше Берлусконі став на чолі італійського уряду в 1994 році, але ще тричі повертався на цю посаду в подальші роки.

  • Дональд Трамп

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Зірка реаліті-шоу та бізнесу

    Обличчя Дональда Трампа відоме американцям щонайменше із 1970-х років. Він неодноразово з'являвся в епізодах різних шоу та фільмів, а у 2003 став ведучим реаліті-шоу "Практикант". Про президентські амбіції він усерйоз оголосив у 2015-му, а вже через два роки, у січні 2017-го, відбулась інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.

  • Бобі Вайн

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Надія угандійської молоді

    Репер Бобі Вайн поки ще асоціюється радше зі світом шоу-бізнесу. Але цілком можливо, що 2021 року він змінить свій статус, адже сподівається перемогти на президентських виборах в Уганді. Світ політики для нього вже не чужий, адже від 2017 року він - депутат парламенту Уганди. Із правлячою елітою на чолі із президентом Йовері Мусевені у нього напружені стосунки. Доходило і до арешту Вайна.

    Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський


DW.COM

Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

Фаворит першого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський - не єдиний, хто заради політики змінив звичну сферу діяльності. У фотогалереї DW - інші світові зірки, знайомі нам нині з політичного життя. (02.04.2019)  

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Чи допоміг Голобородько Зеленському? (08.04.2019)  

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