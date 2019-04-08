Російське телебачення припинило показ українського серіалу "Слуга народу"

Російський телеканал ТНТ вніс зміни до програми і виключив з неї український серіал "Слуга народу" після показу перших трьох серій. Про це в середу, 11 грудня, повідомляє російське видання "Ведомости". Замість "Слуги народу" будуть показані серіали "Інтерни", "Полярний" і "СашаТаня".

У "Слузі народу", перший сезон якого вийшов у 2015 році, головну роль грав нинішній президент України Володимир Зеленський. За сюжетом, скромний учитель історії Василь Петрович Голобородько стає президентом країни.

Телеканал ТНТ показав три перших серії "Слуги народу" 11 грудня. Причому з трансляції на центральні райони Росії вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна - про те, що він носить годинник швейцарської марки Hublot, який у серіалі вимовляється як "хубло".

Представник ТНТ заявив в інтерв'ю "Ведомостям", що канал від початку не збирався показувати більше трьох перших серій "Слуги народу", а анонс про показ повного серіалу був "маркетинговим ходом". У Росії "Слугу народу" можна легально подивитися в онлайнкінотеатрі "КиноПоиск", яким володіє "Яндекс".

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