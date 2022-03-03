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Російська радіостанція "Эхо Москвы"

Эхо Москвы - російська інформаційно-розмовна радіостанція. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Эхо Москвы".

"Эхо Москвы" є російською цілодобовою інформаційно-розмовною радіостанцією. Вперше "Эхо Москвы" вийшло в ефір в серпні 1990 року. Тоді радіостанція називалась "Радио-М". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російський телеканал Дождь тимчасово призупиняє роботу

Російський телеканал "Дождь" тимчасово призупиняє роботу 03.03.2022

Російський телеканал "Дождь" тимчасово зупиняє роботу, заявила в ефірі гендиректорка Наталя Синдєєва. Це стосується ефіру, трансляцій у YouTube та соціальних мережах.
У передчутті виборів: відомим журналістам доводиться втікати з Росії

У передчутті виборів: відомим журналістам доводиться втікати з Росії 12.11.2017

Журналістки Ольга Романова, Ксенія Ларіна та Юлія Латиніна нещодавно залишили Росію і не збираються поки повертатися. Незадовго до президентських виборів у країні можна вже говорити про певну тенденцію.
Генсек Ради Європи приголомшений через напад на російську журналістку

Генсек Ради Європи приголомшений через напад на російську журналістку 23.10.2017

Торбйорн Ягланд закликав ретельно і швидко розслідувати напад на Тетяну Фельгенгауер. Атака непрямо пов'язана з ворожим кліматом для ЗМІ у Росії, переконаний глава німецького відділу "Репортерів без кордонів" Томас Мір.
У Москві в студії поранили журналістку радіостанції Эхо Москвы

У Москві в студії поранили журналістку радіостанції "Эхо Москвы" 23.10.2017

Невідомий чоловік увірвався в редакцію російської радіостанції "Эхо Москвы" і поранив журналістку Тетяну Фельгенгауер. Поки розглядається версія особистого мотиву нападу.

Акція протесту в Москві: правозахисники заявляють про тисячу затриманих

Акція протесту в Москві: правозахисники заявляють про тисячу затриманих 27.03.2017

Поліція Москви затримала сотні учасників антикорупційної акції, що відбувалася в російській столиці. Серед затриманих - опозиціонер Олексій Навальний та журналіст Олександр Плющев.
Активісти почали відновлювати меморіал на місці вбивства Нємцова

Активісти почали відновлювати меморіал на місці вбивства Нємцова 28.03.2015

Кілька осіб забрали всі квіти, фотографії та свічки з Великого москворецького мосту. Очевидці стверджують, що правоохоронці не завадили процесу. Тим часом активісти почали відновлювати меморіал.
Українка, котра була супутницею Нємцова, каже, що не бачила вбивцю

Українка, котра була супутницею Нємцова, каже, що не бачила вбивцю 02.03.2015

Анна Дурицька, котра була супутницею Нємцова, каже, що не бачила того, хто стріляв у російського опозиційного політика. Вона також повідомила, що її обіцяють відпустити з Росії.
Коментар: Життя після свободи слова у Росії

Коментар: Життя після свободи слова у Росії 13.11.2014

Російський журналіст Олег Кашин у спеціальному коментарі для DW пояснює особливості останніх скандалів довкола російських ЗМІ.
За прапор України на московській висотці можуть дати сім років ув'язнення

За прапор України на московській висотці можуть дати сім років ув'язнення 21.08.2014

Тим, хто напередодні встановив український прапор на висотці у Москві, загрожує до семи років позбавлення волі. Справу тепер кваліфікують як хуліганство, а не вандалізм.
ЗМІ: У Москві померла Валерія Новодворська

ЗМІ: У Москві померла Валерія Новодворська 12.07.2014

В одній з московських клінік зненацька померла відома російська опозиціонерка, дисдентка та політична діячка Валерія Новодворська, повідомляють ЗМІ. Причиною смерті став інфекційно-токсичний шок.
ЄС і Росія на саміті не зблизилися в українському питанні

ЄС і Росія на саміті не зблизилися в "українському питанні" 29.01.2014

Достоєвський і криза в Україні, застереження від небезпеки і непорозумінь. Репортаж DW з саміту Євросоюз-Росія.
Керівників «Коммерсанта» звільнили через номер про вибори

Керівників «Коммерсанта» звільнили через номер про вибори 13.12.2011

Генерального директора холдингу «Коммерсант» і головного редактора журналу «Коммерсант-Влада» звільнили з їхніх посад після виходу номеру про вибори. Власник видавництва звинуватив їх у порушенні журналістської етики.