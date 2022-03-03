Російська радіостанція "Эхо Москвы"

Українка, котра була супутницею Нємцова, каже, що не бачила вбивцю

Анна Дурицька, котра була супутницею Нємцова, каже, що не бачила того, хто стріляв у російського опозиційного політика. Вона також повідомила, що її обіцяють відпустити з Росії.