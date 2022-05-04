Російська православна церква

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "РПЦ".
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Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.
Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
Новостворену українську церкву зареєстровано як релігійну організацію, і тепер в країні фактично дві церкви з майже однаковими назвами "Українська православна церква". Коли УПЦ МП має змінити назву і що буде, якщо цього не зробить?
На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян.