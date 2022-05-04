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Російська православна церква

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "РПЦ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила

Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила 04.05.2022

Єврокомісія запропонувала членам ЄС запровадити санкції до глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який виправдовує війну РФ проти України.

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022) 11.04.2022

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.
Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні 30.03.2022

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Окрім заборони російської церкви в Україні, нардепи пропонують націоналізувати всю церковну власність її керівництва.

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022) 20.03.2022

Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.

Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ

Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ 06.01.2022

У Православній церкві України назвали створення екзархату РПЦ у Африці помстою Олександрійському патріарху. Однак такі дії російської церкви сприятимуть подальшому визнанню ПЦУ іншими помісними церквами, вважає Епіфаній.

Епіфаній про Різдво, ПЦУ онлайн, підтримку Зеленського і Кирила в подобі Путіна (06.01.2022) 06.01.2022

Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео)

Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео) 06.01.2022

Три роки тому ПЦУ отримала томос. Що змінилося з того часу, яким церква бачить своє майбутнє, що думає про загрозу вторгнення Росії, а також про діджиталізацію? Читайте в інтерв'ю DW з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.
Олександрійський патріархат засудив втручання РПЦ у Африці

Олександрійський патріархат засудив втручання РПЦ у Африці 02.01.2022

РПЦ оголосила про створення Патріаршого екзархату Африки на тлі конфлікту з патріархом Олександрійським. У 2019 році він визнав автокефалію Православної церкви України.

Собор Святої Софії у Стамбулі: музей закривається, мечеть відкривається

Собор Святої Софії у Стамбулі: музей закривається, мечеть відкривається 24.07.2020

Президент Туреччини Ердоган перетворив собор Святої Софії у Стамбулі на мечеть. 24 липня там відбувається перший намаз, під час якого християнські фрески будуть приховані від очей тих, хто молиться.
РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом, що визнав ПЦУ

РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом, що визнав ПЦУ 27.12.2019

РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом Феодором II, який визнав автокефалію Православної церкви України. Водночас у РПЦ заявили, що підтримуватимуть зв'язок з іншими архієреями, які не визнають ПЦУ.
РПЦ частково розірве спілкування з Елладською церквою через визнання ПЦУ

РПЦ частково розірве спілкування з Елладською церквою через визнання ПЦУ 17.10.2019

Архієреї Елладської православної церкви, котрі вирішили визнати Православну церкву України, не матимуть євхаристійного спілкування з РПЦ, кажуть у Москві.
Коментар: Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ

Коментар: Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ 21.06.2019

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет відкинув томос і оголосив про відновлення Київського патріархату. Про наслідки цього кроку для майбутнього ПЦУ - Сергій Руденко.
Релігієзнавець: Амбіції Філарета можуть зашкодити православ'ю

Релігієзнавець: Амбіції Філарета можуть зашкодити православ'ю 13.05.2019

Як трактувати останні заяви почесного Патріарха ПЦУ Філарета про чинність УПЦ КП, і чи постало українське православ'я перед новим розколом? Про це DW розпитала львівського релігієзнавця Тараса Антошевського.
Чому єпископа УПЦ МП не пустили в Україну?

Чому єпископа УПЦ МП не пустили в Україну? 14.02.2019

Вікарія Київської митрополії УПЦ Московського патріархату єпископа Гедеона не пустили в Україну після його повернення зі США. Що відомо про цього священика та чому його не пропустили через кордон - в матеріалі DW.

Дві церкви - одна назва: як переназиватимуть УПЦ МП (31.01.2019) 31.01.2019

Новостворену українську церкву зареєстровано як релігійну організацію, і тепер в країні фактично дві церкви з майже однаковими назвами "Українська православна церква". Коли УПЦ МП має змінити назву і що буде, якщо цього не зробить?
Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски

Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски 31.01.2019

На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян.
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