Російська пенітенціарна служба оприлюднила фото Сенцова

Управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу оприлюднило фотографію українського кінорежисера Олега Сенцова. Фото з Сенцовим опубліковано 28 вересня, на сайті відомства. На знімку видно, як ув'язненого кінорежисера, виснаженого тривалим голодуванням, оголошеним на знак протесту, оглядає лікар під час медичного обстеження в лікарні міста Лабитнангі.

На публікацію вже відреагували в МЗС України. У суботу, 29 вересня, речниця українського зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца закликала РФ допустити до Олега Сенцова українського консула та українських лікарів. Про це вона написала в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, напередодні засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії до лікарні місті Лабитнангі для планового обстеження. У Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомлялося, що з огляду на результати обстеження Сенцову "проведено корекцію лікування".

Також напередодні прес-секретар уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової Олексій Зловедов повідомив, що стан здоров'я Сенцова, котрий голодує вже більше чотирьох місяців, залишається стабільним.

Як повідомлялося, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у причетності до терористичної діяльності. Офіційний Київ вважає Сенцова політв'язнем, а звинувачення проти нього - надуманими.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які утримуються за ґратами в РФ. Прохання про помилування режисера, направлене його матір'ю, не було прийнято до розгляду.