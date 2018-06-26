 Російська омбудсмен пообіцяла в найближчі дні відвідати Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2018

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Новини

Російська омбудсмен пообіцяла в найближчі дні відвідати Сенцова

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова запевнила, що після повернення з Києва відвідає Олега Сенцова. Тим часом в українському уряді повідомили, що в ЄСПЛ режисера вважають громадянином України.

Олег Сенцов голодує з середини травня

Олег Сенцов голодує з середини травня

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова планує у найближчі дні відвідати українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув'язненні у російській колонії. "Я особисто полечу для того, щоб можна було переконатися, який його стан здоров'я і чи потрібна йому якась допомога", - заявила вона у вівторок, 26 червня, в Києві, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Москалькова запевнила, що має намір відвідати Сенцова вже найближчим часом - "після повернення з Києва".

Водночас вона не змогла сказати, чи дозволять відвідати режисера уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій. "Наше законодавство не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни. Вона - громадянка України, Сенцов - громадянин Росії... Будемо виходити з того, що це людина з двома громадянствами", - сказала Москалькова.

Тим часом в українському мін'юсті заявили, що Європейський суд з прав людини  (ЄСПЛ) вважає Олега Сенцова громадянином України. Заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань ЄСПЛ в мін'юсті Іван Ліщина повідомив, що український уряд буде запрошено для участі у справі Сенцова в ЄСПЛ як третю особу. Росія вважає Сенцова російським громадянином, оскільки він був заарештований в Криму в 2014 році, не зміг відмовитися від російського громадянства і отримав його автоматично.

Російська обмудсмен також повідомила, що звернулася до керівництва Федеральної служби виконання покарань РФ з проханням допустити до Сенцова лікарів, які мають оцінити стан його здоров'я. За її словами, їх мають назвати адвокат і родичі Сенцова. "Але сам Сенцов поки що відмовився від того, щоб лікарі його відвідували", - додала вона.

Денісова: Відвідування в обмін на відвідування

Сама Москалькова не змогла відвідати 26 червня в Києві в Лук'янівському СІЗО колишнього військовослужбовця Збройних сил України Максима Одинцова, який після анексії Криму перейшов на службу в російську армію та якого засудили за дезертирство. Вона планує повернутися до Києва, коли отримає дозвіл мін'юсту України для зустрічі з Одинцовим.

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Людмила Денісова своєю чергою попросила російську омбудсмена звернутися до президента РФ щодо помилування Олега Сенцова. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. Також вона просить її сприяти відвідуванню українського журналіста Романа Сущенка, утримуваного в російській в'язниці, що дасть можливість Москальковій відвідати Одинцова.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд надіслав президентові РФ листа з проханням про помилування Сенцова. Але прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це не може бути підставою для помилування.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування.

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