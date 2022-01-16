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Російська мова

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "російська мова".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українська мова стала обов'язковою для національних і регіональних видань в Україні

Українська мова стала обов'язковою для національних і регіональних видань в Україні 16.01.2022

В Україні набула чинності вимога до національних і регіональних ЗМІ про обов'язковий друк українською мовою. Місцеві ЗМІ ще два роки можуть виходити іншими мовами.
Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською

Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською 27.07.2021

Низка українських телеканалів порушує вимоги закону про мову і транслює серіали російською. Замість покарання державні органи перекидають відповідальність одне на одного.
ТБ поставилось до реалізації мовного закону формально і спрощено - Нацрада

ТБ поставилось до реалізації мовного закону формально і спрощено - Нацрада 26.07.2021

Телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту української мови, заявили у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.
Телеканал 1+1 повертає фільми та серіали російською мовою

Телеканал "1+1" повертає фільми та серіали російською мовою 23.07.2021

Через негативну реакцію глядачів на український дубляж та "нерівні конкурентні умови" телеканал "1+1" вирішив транслювати фільми та серіали мовою оригіналу.
Українізація культури: як працюватиме мовний закон з 16 липня

Українізація культури: як працюватиме мовний закон з 16 липня 16.07.2021

В Україні набрала чинності низка норм закону про держмову. З 16 липня українська - обов'язкова для сфер культури. Як приготувалися до нововведень російські театри в Україні - у матеріалі DW.
Доповідачка ПАРЄ: Вивчення державної мови має стати привабливим

Доповідачка ПАРЄ: Вивчення державної мови має стати привабливим 20.04.2021

Нове мовне законодавство України не надає нацменшинам достатньо часу для адаптації до нових реалій. Напруженість у відносинах Києва та Москви не має впливати на політику щодо нацменшин, вважає доповідачка ПАРЄ.
У Росії вкотре заявили про наміри захищати російськомовних в Україні

У Росії вкотре заявили про наміри "захищати російськомовних" в Україні 13.04.2021

Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, Москва буде "захищати російськомовне населення" в Україні. За його словами, Росію не лякають заяви США про те, що РФ заплатить за агресію на Донбасі.
КС Молдови визнав неконституційним закон про статус російської мови

КС Молдови визнав неконституційним закон про статус російської мови 21.01.2021

Російську мову в Молдові позбавили статусу мови міжнаціонального спілкування. Конституційний суд в Кишиневі оголосив таким, що суперечить конституції, закон, ухвалений парламентом місяць тому.
Мовний закон: сфера послуг в Україні переходить на українську

Мовний закон: сфера послуг в Україні переходить на українську 14.01.2021

В Україні з 16 січня діятиме стаття мовного закону, яка передбачає перехід усієї сфери послуг на українську. Що має змінитися, коли почнуть штрафувати за порушення - у матеріалі DW.
Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео) 04.01.2021

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь. Утім, нині майбутнє магазину під загрозою. Дивіться у репортажі DW.

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (30.12.2020) 30.12.2020

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.

Додон підписав закони, що повертають статус російській мові в Молдові

Додон підписав закони, що повертають статус російській мові в Молдові 18.12.2020

В Молдові передбачено відновлення статусу російської мови, як мови міжетнічного спілкування, також мають повернутися випуски новин російських телеканалів, а аптеки мають надавати інформацію російською мовою.

Парламент Молдови визнав російську мовою міжнаціонального спілкування

Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування" 16.12.2020

Згідно з прийнятим у Молдові законом, у взаєминах з органами влади, а також з підприємствами мовою усного та письмового спілкування є державна мова та/або російська мова як "мова міжнаціонального спілкування".
Суд Одеси скасував регіональний статус російської мови

Суд Одеси скасував регіональний статус російської мови 04.12.2020

Під час розгляду позову суд керувався рішенням КСУ від 28 лютого 2018 року, яким закон "Про засади державної мовної політики" було визнано неконституційним.

Як мовний активіст популяризує українську (09.11.2020) 09.11.2020

Перейшов на українську сам і допомагає іншим: 19-річний студент Данило Гайдамаха популяризує солов’їну у ТікТоку. Завдяки йому українською заговорили понад 200 фоловерів, а також сім’я та друзі.

В Естонії не бажані українці? (15.10.2020) 15.10.2020

В Естонії не бажані українці, бо вони розмовляють російською та працюють за мізерні гроші, сказав в інтерв'ю DW міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме. Дивіться, як він це пояснив.
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