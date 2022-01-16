Російська мова

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Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.