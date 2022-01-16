Російська мова

У Росії вкотре заявили про наміри "захищати російськомовних" в Україні

Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, Москва буде "захищати російськомовне населення" в Україні. За його словами, Росію не лякають заяви США про те, що РФ заплатить за агресію на Донбасі.