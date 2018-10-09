Російська закордонна церква також розриває спілкування з Константинополем

Російська православна церква за кордоном (РПЦЗ), адміністративний центр якої розташований у Нью-Йорку, заявила про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом через його намір надати автокефалію українській церкві. Таким чином, РПЦЗ, яка з 2007 року є самоврядною церквою Московського патріархату, приєдналася до аналогічного рішення Російської православної церкви, ухваленого на початку цього тижня в Мінську.

"Архієрейський синод РПЦЗ не має іншого вибору, як із глибоким жалем, але і з повною переконаністю оголосити про свою згоду з рішенням Священного синоду Московського патріархату, яким визнається неможливість продовження євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою на будь-якому рівні", - йдеться в заяві Архієрейського синоду РПЦЗ, оприлюдненій ввечері у четвер, 18 жовтня, на сайті церкви.

Наміри Константинополя надати автокефалію українській церкві у заяві РПЦЗ називають "антиканонічним свавіллям" і зазначають, що розрив Російської закордонної церкви з Константинопольським патріархатом триватиме доти, доки та "не принесе покаяння", "повернеться до православної віри і не припинить своїх беззаконь".

Допоки ж ситуація не зміниться, духовенство РПЦЗ не може служити в будь-якому приході Константинопольської церкви або запрошувати священнослужителів цієї церкви служити в храмах РПЦЗ. Також мирянам не дозволяється причащатися в храмах Константинопольського патріархату. Крім того, РПЦЗ не братиме участі в богословських церковних зборах, які очолюють або співголовами яких є архієреї та священики Константинополя.

Як повідомлялося раніше, троє російських православних єпископів у ФРН вийшли з Православних єпископських зборів Німеччини (Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland - OBKD). Таким чином, єпископи виконали рішення Синоду Російської православної церкви (РПЦ), який у вересні ухвалив вийти зі структур під головуванням Константинопольського патріархату. Це стало реакцією РПЦ на призначення патріархом Варфоломієм своїх представників у Києві та наміру Константинополя надати автокефалію українській церкві.