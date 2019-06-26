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"РосУкрЕнерго"

РосУкрЕнерго - компанія з перепродажу природного газу на території України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "РосУкрЕнерго". Компанія "РосУкрЕнерго" була створена 2004 року як спільне підприємство двох фінансових організацій – групи "Газпромбанк" і компанії Centragas Holding, підконтрольної українському олігарху Дмитру Фірташу. "РосУкрЕнерго" була зареєстрована в швейцарському кантоні Цуг. 2014 року було ухвалено рішення про ліквідацію "РосУкрЕнерго". В 2004-2009 роках "РосУкрЕнерго" була посередником при постачанні газу в Україну та ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Кінець епохи Дмитра Фірташа

Коментар: Кінець епохи Дмитра Фірташа 26.06.2019

Український олігарх Дмитро Фірташ скоро, очевидно, змінить затишний Відень на не зовсім затишний Чикаго, де його обвинувачують у корупції. Про наслідки можливої екстрадиції Фірташа - Сергій Руденко.
Бізнес-імперія Дмитра Фірташа

Бізнес-імперія Дмитра Фірташа 23.02.2017

Поки Дмитро Фірташ в Австрії бореться проти екстрадиції до США, його підприємства в Україні працюють. Основною діяльністю Group DF є азотний, титановий та газовий бізнес, а також мас-медіа.
Коментар: Екстрадиція Фірташа - сигнал для всіх олігархів

Коментар: Екстрадиція Фірташа - сигнал для всіх олігархів 23.02.2017

Видача українського мільярдера Дмитра Фірташа США чи Іспанії може стати серйозною проблемою не тільки для Петра Порошенка, але й для Володимира Путіна, пише Сергій Руденко в щотижневому коментарі для DW.
У німецькій справі Фірташа випливають компрометувальні документи

У німецькій справі Фірташа випливають компрометувальні документи 13.07.2016

До кримінальної справи про підкуп правоохоронців у Німеччині, в якій фігурує Дмитро Фірташ, долучені документи за особистим підписом українського мільярдера. Імовірні хабарники мали доручення від олігарха.
Камбек Фірташа в Україну: не Ельдорадо, але й не тюрма

Камбек Фірташа в Україну: не Ельдорадо, але й не тюрма 26.11.2015

Мільярдер Дмитро Фірташ повертається в Україну. І хоча він втратив у країні преференції, які мав за Януковича, за ним залишається чималий вплив у бізнесі і політиці. В'язниця в Україні олігарху не загрожує.
Політична ціна відставки Валентина Наливайченка

Політична ціна відставки Валентина Наливайченка 18.06.2015

Більшість депутатів парламенту без жодних обговорень схвалила відставку Валентина Наливайченка з посади голови СБУ. Експерти та депутати вважають, що це стало можливим унаслідок політичних торгів.
Суд наклав арешт на майно компанії Ostchem Фірташа

Суд наклав арешт на майно компанії Ostchem Фірташа 08.06.2015

Під арешт підпали 46 об'єктів нерухомості хімічного гіганта. Слідство ведеться і у справі зловживань колишніх посадовців "Нафтогазу України".
Суд над Фірташем: Український олігарх дістає скелет із шафи

Суд над Фірташем: Український олігарх дістає скелет із шафи 01.05.2015

Щоб уникнути екстрадиції в США, українському мільярдеру Дмитру Фірташу довелося в суді Відня розкрити неприємні факти з-за лаштунків політики і газового бізнесу. В обмін він отримав свободу. Репортаж DW.
ФБР проти Дмитра Фірташа: політика чи корупція?

ФБР проти Дмитра Фірташа: політика чи корупція? 20.04.2015

Мільярдер Дмитро Фірташ очікує суду щодо екстрадиції до США за звинуваченнями у корупції. Бізнесмен називає себе заручником протистояння між Вашингтоном і Москвою. Утім, його лінія захисту має слабкі місця.
Тимошенко вимагає багатомільйонну компенсацію за своє ув´язнення

Тимошенко вимагає багатомільйонну компенсацію за своє ув´язнення 20.05.2014

У разі екстрадиції до США, крім корупційної справи ФБР, на Дмитра Фірташа чекає ще одна неприємність – багатомільйонний позов від Юлії Тимошенко. Екс-прем'єрка вимагає компенсацію за ув’язнення.
Фірташ може стати свідком у справі проти оточення Путіна

Фірташ може стати свідком у справі проти оточення Путіна 07.05.2014

Питання про екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії до США може вирішитися протягом наступних тижнів. Український олігарх - потенційний свідок у справі щодо корупції у російському "Газпромі".
Екстрадиція до США: для Фірташа настає момент істини

Екстрадиція до США: для Фірташа настає момент істини 30.04.2014

Рішення про екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії до США очікується у травні. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
В Україні поновлюється суд у справі про розтрату газу «Росукренерго»

В Україні поновлюється суд у справі про розтрату газу «Росукренерго» 16.01.2012

17 січня мають поновитися судові засідання з кримінальної справи про розтрату 11 мільярдів кубометрів газу компанії «Росукренерго». Опозиція переконана в політичному підґрунті процесу.
Лондон розсудить: Співвласник «РосУкрЕнерго» судиться у Великобританії з українською газетою

Лондон розсудить: Співвласник «РосУкрЕнерго» судиться у Великобританії з українською газетою 17.12.2010

Бізнесмен Дмитро Фірташ, співвласник «РосУкрЕнерго», подав позов до одного з судів Лондона проти української англомовної газети Kyiv Post. Мільярдер звинувачує видання у наклепі і «створенні іміджу корумпованої особи».
Енергетичне співтовариство: м'які зобов'язання на тлі жорсткої газової залежності

Енергетичне співтовариство: м'які зобов'язання на тлі жорсткої газової залежності 15.12.2010

Ратифікація Верховною Радою протоколу про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства стане "легким поштовхом до реформ" для теперішньої влади, вважають незалежні енергоексперти.
Експерт: влада самоусунулася від захисту інтересів України у справі RosUkrEnergo

Експерт: влада самоусунулася від захисту інтересів України у справі RosUkrEnergo 08.09.2010

Напередодні вибіг термін оскарження вердикту стокгольмського арбітражу щодо повернення Україною RosUkrEnergo 12,1 мільярдів кубометрів газу. На думку деяких експертів, влада самоусунулася від захисту інтересів України.
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