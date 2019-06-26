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РосУкрЕнерго - компанія з перепродажу природного газу на території України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "РосУкрЕнерго". Компанія "РосУкрЕнерго" була створена 2004 року як спільне підприємство двох фінансових організацій – групи "Газпромбанк" і компанії Centragas Holding, підконтрольної українському олігарху Дмитру Фірташу. "РосУкрЕнерго" була зареєстрована в швейцарському кантоні Цуг. 2014 року було ухвалено рішення про ліквідацію "РосУкрЕнерго". В 2004-2009 роках "РосУкрЕнерго" була посередником при постачанні газу в Україну та ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Бізнесмен Дмитро Фірташ, співвласник «РосУкрЕнерго», подав позов до одного з судів Лондона проти української англомовної газети Kyiv Post. Мільярдер звинувачує видання у наклепі і «створенні іміджу корумпованої особи».
Ратифікація Верховною Радою протоколу про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства стане "легким поштовхом до реформ" для теперішньої влади, вважають незалежні енергоексперти.
Напередодні вибіг термін оскарження вердикту стокгольмського арбітражу щодо повернення Україною RosUkrEnergo 12,1 мільярдів кубометрів газу. На думку деяких експертів, влада самоусунулася від захисту інтересів України.