РосУкрЕнерго - компанія з перепродажу природного газу на території України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "РосУкрЕнерго". Компанія "РосУкрЕнерго" була створена 2004 року як спільне підприємство двох фінансових організацій – групи "Газпромбанк" і компанії Centragas Holding, підконтрольної українському олігарху Дмитру Фірташу. "РосУкрЕнерго" була зареєстрована в швейцарському кантоні Цуг. 2014 року було ухвалено рішення про ліквідацію "РосУкрЕнерго". В 2004-2009 роках "РосУкрЕнерго" була посередником при постачанні газу в Україну та ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.