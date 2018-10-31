"Роскосмос": Ще дві ракети "Союз" можуть мати дефекти

Дві вже зібрані ракети-носії "Союз" можуть мати дефектний датчик, який став причиною аварії при старті космічного корабля "Союз МС-10" 11 жовтня. Про це голова аварійної комісії "Роскосмосу" Олег Скоробогатов заявив у російському Центрі управління польотами в четвер, 1 листопада. За його словами, аварія "носить експлуатаційний характер".

Одна з ракет розміщена у Французькій Гвіані, друга - на космодромі "Байконур", додав Скоробогатов. Він підкреслив, що фахівці розберуть обидві ракети для додаткового контролю.

Напередодні у "Роскосмосі" заявили, що причиною аварії ракети-носія "Союз-ФГ", яка сталася 11 жовтня, була некоректна робота датчика розділення її першого і другого ступенів. Під час запуску російського пілотованого космічного корабля "Союз МС-10" до Міжнародної космічної станції відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія "Союз-ФГ".

Екіпаж корабля у складі космонавта "Роскосмосу" Олексія Овчиніна та астронавта американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) Ніка Хейга не постраждав. Спусковий апарат корабля приземлився в Казахстані.

Після аварії всі запуски ракет-носіїв "Союз" були припинені. Керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розпорядився встановити на російських підприємствах ракетно-космічної галузі відеокамери, щоб за допомогою цього документувати процес складання ракет.